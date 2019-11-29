Собрание неустрашенных

Впервые за всю историю заксобрания депутаты выступили против действий пермских силовиков. Вчера депутаты краевого парламента попросили региональную прокуратуру провести проверку обоснованности и законности оперативно-розыскных мероприятий в заксобрании. Ранее сотрудники ФСБ изъяли в региональном парламенте компьютерную технику, а также служебный мобильный телефон руководителя инфраструктурного комитета Виктора Плюснина. Как утверждают собеседники „Ъ-Прикамье“, депутаты восприняли эти действия как «акцию устрашения», и хотят получить правовую оценку. Эксперты, напротив, считают, что заявление парламентариев не приведет к желаемому результату и выглядит попыткой оправдать интерес силовиков к собственной работе.



Законодательное собрание Пермского края обратилось к краевому прокурору с заявлением о проверке обоснованности и законности оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в краевом парламенте. Соответствующее постановление предложил руководитель комитета заксобрания по бюджету Виктор Плюснин. Документ был принят на пленарном заседании заксобрания. Инициативу господина Плюснина поддержали 43 депутата, двое воздержались.

По словам собеседников в краевом парламенте, с документом были знакомы только члены фракции «Единая Россия». «Многие депутаты из других фракций по проекту не голосовали, потому что не понимали, что за постановление рассматривается»,— рассказал один из парламентариев.

Виктор Плюснин отказался объяс­нить „Ъ-Прикамье“ свою инициативу. «Нечего комментировать. Это обыч­ный документ»,— заявил депутат.

Напомним, в ноябре сотрудники УФСБ по Пермскому краю провели обследование помещений в заксобрании. Как сообщала пресс-служба регионального парламента, в ходе оперативного мероприятия были изъяты компьютерная техника, а также служебный мобильный телефон Виктора Плюснина. До этого силовики запрашивали в заксобрании заверенные копии постановлений, проектов законодательных инициатив и нормативно-правовых актов комитета по развитию инфраструктуры в части финансирования капитального строительства и реконструкции объектов общественной инфраструктуры за 2012–2018 годы.

Один из краевых депутатов, просивших об анонимности, отметил, что значительная часть документов, интересовавших правоохранителей, есть в открытом доступе. «Депутаты готовы сотрудничать с правоохранительными органами. Но действия силовиков напоминают какую-то акцию устрашения. И мы хотим получить правовую оценку обоснованности этих мероприятий»,— пояснил источник.

Собеседник, знакомый со спецификой работы правоохранительных органов, в разговоре с „Ъ-Прикамье“ предположил, что сотрудники ФСБ действовали в рамках закона. «Существует федеральный закон „Об оперативно-розыскной деятельности“, который регламентирует деятельность правоохранительных органов. В рамках закона они имеют право заходить, смотреть и задавать вопросы, если для этого есть основания»,— считает собеседник. По его словам, «депутатам не стоило выходить в публичную плоскость, а просто работать и не допускать нарушений».

Политический консультант Сергей Иванов не считает обращение депутатов в прокуратуру значимым прецедентом. «Скорее, это попытка отдельного депутата оправдать интерес к себе со стороны силовиков. Но вряд ли эти действия принесут ему пользу, так как правоохранители, вероятно, не останутся в восторге от обращения депутатов в прокуратуру»,— предполагает господин Иванов.

Константин Кадочников