Сеть «Инвитро» запустила новый лабораторный комплекс в Петербурге

Лабораторная сеть «Инвитро» запустила в Петербурге новый лабораторный комплекс. Как сообщает РБК, инвестиции в проект составили 150 млн рублей.

Площадь комплекса составляет 4 тыс. кв. м. Его мощности позволят выполнять до 30 тыс. исследований в сутки. Кроме того, на базе комплекса будет проводиться диагностика аутоимунных заболеваний. Старая лаборатория сети в Петербурге, закроется.

В будущем году компания намерена вложить еще около 120 млн руб. в создание 25 филиалов на территории СЗФО, в том числе и в Петербурге.