Мюнхенское оглашение

По сведениям „Ъ-Прикамье“, краевые власти занялись поиском перевозчика, готового обеспечить рейсы из Перми в Мюнхен. Ранее открытый рейс в Прагу до конца не удовлетворяет власть из-за отсутствия в Чехии удобных стыковок. Авиакомпании считают, что возможные субсидии из бюджета не покроют издержек. Экс­перты видят туристический и бизнес-потенциал Германии, однако напоминают о низком пассажиропотоке и сложностях с получением визы.



Краевые власти начали поиск авиаперевозчика на маршрут Пермь—Мюнхен. Об этом „Ъ-Прикамье“ сообщил источник в кабмине. По его данным, открытое в 2019 году первое европейское направление (Прага) не вполне удовлетворило желание пермяков напрямую летать в Европу. «Прага туристический город, но не хаб. Нужен город, который откроет возможность полетов в другие города Европы и мира»,— отметил он.

Таковым может стать Мюнхен. Но авиакомпании, с которыми уже переговорили краевые власти, просят слишком дорого, значительно выше 150 млн руб., которые сейчас получают «Уральские авиалинии» в год за полеты из Перми в Прагу. Собеседник отметил, что направление в Мюнхен имеет хорошие перспективы и примерно через 1,5 года сможет выйти на самоокупаемость.

Впрочем, вчера в минтрансе края заявили „Ъ-Прикамье“, что не ищут перевозчика на Мюнхен.

Напомним, рейсы из Перми в Прагу осуществляются дважды в неделю с сентября. Стоимость билетов составляет около 11 тыс. руб. в одну сторону.

Как пояснили „Ъ-Прикамье“ в «Уральских авиалиниях», «авиакомпания не рассматривает открытие рейсов в Мюнхен ни текущей зимой, ни в предстоящую летнюю навигацию». Также этот рейс не планируется и авиакомпанией UTair. В авиакомпании «Победа» на запрос „Ъ-Прикамье“ не ответили.

По мнению генерального директора «ЮВТ Аэро» (выполняет из Перми межрегиональные субсидируемые рейсы) Петра Трубаева, спрос на рейсы в Мюнхен будет высоким. «Мюнхен — прекрасный город, в который мы летали из Казани с хорошим потоком. К тому же в Мюнхене удобный аэропорт и хороший „разлет“ по другим направлениям. Европа очень востребована»,— говорит гос­подин Трубаев. Он уверен, что это направление можно вывести на самоокупаемость.

Из Казани направление в Германию сейчас обслуживает «Аэрофлот», рейсы во Франкфурт отправляются дважды в неделю, а билет стоит около 15 тыс. руб. в одну сторону.

Директор «Бутика путешествий» Ольга Швецова отметила, что Германия привлекательна для туризма и бизнеса, однако могут возникнуть проблемы с визой. «Европа из Перми актуальна, но желающие уже достигли ее через Прагу. К тому же билеты будут дороже, чем в Чехию. Мюнхен интересен в плане бизнеса, выставок, горнолыжного отдыха и туризма с детьми. Но в этом году Германия много раз отказывала туристам в получении визы. Поэтому даже автобусные туры популярны в другие страны — Францию, Италию, Испанию»,— заключила госпожа Швецова.

Глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев считает, что Европа становится более доступной для туристов, однако заманить перевозчиков прогнозом на самоокупаемость не удастся. «Примеры, когда полеты в Европу осуществляются из ПФО или с Урала без дотаций, есть, но весьма редки. Екатеринбург в состоянии генерировать достаточный пассажиропоток с учетом того, что в Кольцово есть множество удобных стыковок. Единичные рейсы есть из Уфы, в сезон — из Казани. На мой взгляд, сейчас предпосылок для выполнения самоокупаемых рейсов из Перми в пункты Европы не существует. Правда, мы отмечаем тенденцию опережающего роста международных перевозок. Связано это с тем, что курс евро к рублю не растет, в то время как рублевая инфляция много выше инфляции евро. Следовательно, Европа становится более доступной для туристов из России»,— отметил эксперт.

Юлия Сырова