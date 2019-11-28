Титан с большим сердцем

Сегодня, 29 ноября, исполнилось бы 87 лет бывшему совладельцу ВСМПО-Ависмы (Верхняя Салда) Владиславу Тетюхину. В Свердловской области и по всей стране его знали и помнят не только как бизнесмена, но и великого мецената и филантропа. Он не тратил миллиарды на свою жизнь, он отдал свое состояние людям, построив уникальный Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле. После продолжительной болезни он скончался в апреле этого года. Последние несколько месяцев своей жизни он отдал борьбе за медучреждение, которое оказалось на грани закрытия.

Каким был Владислав Валентинович — в фотогалерее “Ъ-Урал”.