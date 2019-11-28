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Владислав Тетюхин (справа) родился в Москве, но еще в молодости попал на Верхнесалдинский металлообрабатывающий завод на должность мастера. К 40 годам он стал автором более сотни изобретений — в основном титановых сплавов, которые стали востребованы на мировых рынках. В 1993 году Владислав Тетюхин и его бизнес-партнер Вячеслав Брешт (слева) впервые поехали в США. И спустя несколько лет с трудом, но все же получили первый контракт с Boeing.

Фото: Дмитрий Лекай / Коммерсантъ   |  купить фото

Титан с большим сердцем

Владиславу Тетюхину исполнилось бы 87 лет

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Сегодня, 29 ноября, исполнилось бы 87 лет бывшему совладельцу ВСМПО-Ависмы (Верхняя Салда) Владиславу Тетюхину. В Свердловской области и по всей стране его знали и помнят не только как бизнесмена, но и великого мецената и филантропа. Он не тратил миллиарды на свою жизнь, он отдал свое состояние людям, построив уникальный Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр в Нижнем Тагиле. После продолжительной болезни он скончался в апреле этого года. Последние несколько месяцев своей жизни он отдал борьбе за медучреждение, которое оказалось на грани закрытия.

Каким был Владислав Валентинович — в фотогалерее “Ъ-Урал”.

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