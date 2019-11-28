Бюджет вырос почти на 13 млрд рублей

Фото: пресс-служба Воронежской облдумы

В Воронежской областной думе обсудили проект регионального бюджета-2020, доработанный, в том числе, с учетом депутатских предложений. Как пояснил спикер парламента Владимир Нетёсов, большой объем корректировок доходной части был связан с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета в объеме около 13 млрд руб. Таким образом, доходы региональной казны превысят 123,6 млрд руб., расходы составят 124,2 млрд руб. Соответственно, дефицит бюджета уточнен с 2,9 млрд руб. к «нулевому» чтению до 574 млн руб. к первому чтению.

Обсуждая расходную часть бюджета, парламентарии предложили направить дополнительные средства на здравоохранение (в том числе санаторно-курортное лечение детей и беременных женщин), реконструкцию ряда социальных объектов и благоустройство общественных пространств, комплексное развитие сельских территорий, обеспечение общественного порядка и противодействие преступности. Также предусмотрено увеличение финансирования на 122 млн руб. на реализацию областной адресной инвестпрограммы. Дополнительно предусмотрено выделение из региональной казны более 1 млрд руб. на начальный этап строительства в 2020 году значимых для области объектов здравоохранения, таких как хирургический корпус областного онкодиспансера, новый корпус для лечения детей с онкологическими, гематологическими и ЛОР-заболеваниями на базе областной детской клинической больницей №1, новый корпус детского противотуберкулезного диспансера. На реализацию данных проектов планируется привлечь в следующем году также около 2,3 млрд руб. федеральных средств.

В рамках средств, которые предусмотрены на областную адресную инвестпрограмму, перераспределено финансирование. Это должно позволить направить 913,5 млн руб. на создание инженерной инфраструктуры индустриального парка «Масловский» и ОЭЗ промышленного типа «Центр». Как и в нынешнем году, предусмотрено более 2 млрд руб. на продолжение в 2020 году региональной адресной программы капремонта объектов социальной сферы. 986 млн рублей из этих средств будет направлено на ремонт учреждений здравоохранения, на 314 млн руб. отремонтирую объекты образования, 325 млн руб. направят на капитальный ремонт учреждений культуры в сельских населенных пунктах, 290 млн руб. приходятся на учреждения соцзащиты и 86 млн руб. – на реновацию спортивных объектов.

Большой блок изменений, как пояснили в облдуме, связан с поступлением федеральных средств в объеме около 13 млрд руб. Из них более 1,5 млрд дотаций будет направлено на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Дополнительные средства пришли в регион, в том числе, в рамках продолжения реализации приоритетных национальных проектов. В целом на 2020 год расходы на эти цели составят 22,8 млрд руб., из которых 13,3 млрд руб. - федеральные средства и 9,4 млрд руб. – доля софинансирования из областного бюджета. Больше всего средств должно быть направлено в следующем году в Воронежской области на реализацию нацпроекта «Демография» (6,1 млрд руб.), «Здравоохранение» (5,8 млрд руб.) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (3,7 млрд руб.).

Благодаря дополнительному федеральному финансированию департаменту строительной политики региона выделят еще более 1 млрд руб. на софинансирование строительства объектов и инфраструктуры в рамках федеральных проектов, направленных на борьбу с онкозаболеваниями и развитие детского здравоохранения. Областной департамент здравоохранения может дополнительно получить из федерального бюджета 370 млн руб. на оказание высокотехнологичной медпомощи гражданам, на единовременную выплату медработникам, переезжающим на работу в сельскую местность, а также на реализацию мероприятий по борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями. Более 760 млн руб. дополнительных средств выделено департаменту аграрной политики. Финансирование будет направлено, в том числе, на комплексное развитие сельских территорий, на поддержку растениеводов и развитие малых форм хозяйствования. Еще около 400 млн руб. из федерального бюджета будет направлено департаменту промышленности и транспорта. Из них почти 340 млн руб. – на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры рынка газомоторного топлива в регионе.

Департаменту предпринимательства и торговли парламентарии согласовали направление более 110 млн руб. на поддержку малого и среднего предпринимательства. Департаменту соцзащиты направят 967 млн руб. для дальнейшего создания системы долговременного ухода за пожилыми людьми, реализацию мероприятий в сфере реабилитации инвалидов, ежемесячных детских выплат. 638 млн руб. должен получить дополнительно департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики на решение инфраструктурных вопросов. Департаменту образования, науки и молодежной политики направят еще 47 млн руб. на создание мест в образовательных организациях разных типов. По строке «Иные межбюджетные трансферты» Воронежская область ожидает дополнительно из федеральной казны 2,6 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. будут направлены на возмещение части затрат аграриев на уплату процентов по инвестиционным кредитам.

Как пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, планируемые объемы финансирования были изменены в 20 государственных программах из 25. Одни из самых значимых корректировок касаются госпрограмм социальной направленности – развития здравоохранения и социальной поддержки граждан, а также развития аграрной отрасли.

«Впервые регион получил такие масштабные федеральные вливания, причем уже к первому чтению областного бюджета. Это позволит значительно повысить эффективность использования средств. Всего Воронежской области на текущий момент распределено безвозмездных поступлений из федерального бюджета в объеме 36,3 млрд руб., из которых 9,5 млрд руб. - дотации и 26,5 млрд руб. – целевые средства в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов (эта сумма в течение следующего года будет еще расти). Во многом это стало возможным благодаря тому, что Воронежская область полностью готова к софинасированию большинства федеральных программ, направленных на модернизацию инфраструктуры, развитие экономики, социальной сферы, повышение качества жизни воронежцев», – резюмировал Владимир Нетёсов.