Гражданскому ведомству могут поручить дела силовиков

Расследование преступлений силовиков предложили передать специальному ведомству, которое не будет связано с другими правоохранительными органами. Такую идею высказали эксперты Общероссийского гражданского форума, который создан по инициативе главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Они полагают, что новому ведомству нужно передать часть полномочий прокуратуры по надзору. Кроме того, структуре надо дать право расследовать дела о пытках и применении силовиками насилия.

В целом это могло бы улучшить ситуацию с правоохранительной системой, считает глава коллегии адвокатов «Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. Но без судебной реформы работать новая структура не сможет. «У нас придумывают какие-то новые вариации на тему, но забывают, что пока не будет независимого от исполнительной власти суда, любые возможные методы и способы ведения предварительного расследования будут сведены на нет по одной просто причине — нет соответствующего контроля. Можно сделать гражданское ведомство и передать ему все полномочия по контролю над силовиками, можно сделать негражданское ведомство, но там все равно будет тот же самый подход, что и сейчас, не поменяется ровным счетом ничего. Проблему решат только не зависимые от исполнительной власти суды. До этого момента ничего не поменяется, как бы мы ни пытались такие инициативы реализовывать»,— уверен Корчаго.

Гражданское ведомство не в состоянии заменить надзорные структуры, полагает бывший следователь прокуратуры, адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев: «Получается так, что мы не доверяем своей правоохранительной системе, создаем какую-то надстройку в виде структуры гражданского общества. Мы так можем зайти очень далеко, тогда можно и над судами что-то придумать, и над ФСБ, например. Я категорически отрицательно отношусь к такой идее. Мы должны укреплять именно правоохранительные структуры. Есть еще прокуратура, которой, на мой взгляд, надо дать больше полномочий, потому что сотрудников лишили многих функций, поэтому они практически лишены права надзирать за проведением предварительного расследования. Если вы посмотрите Уголовно-процессуальный кодекс, то увидите, что прокурор ничего не может, никаких указаний давать следователю».

Эксперты ОГФ предлагают также в целом сделать правоохранительные органы более гражданскими. Они считают, что часть подразделений можно трансформировать. Так, гражданским специалистам можно было бы отдать функции миграционной службы, медицинских центров и учебных заведений.

Глеб Силко