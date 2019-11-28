«Ленинград» приближается к Воронежу

В воронежском дворце спорта «Юбилейный» 7 и 8 декабря культовая группировка из Северной столицы планирует дать сразу два беспрецедентных по масштабу стадионных концерта. Нынешний тур «Ленинграда», как заявил Сергей Шнуров, станет последним в истории группы. После него господин Шнуров намерен распустить группировку.



Неудивительно, что музыканты готовятся как следует хлопнуть дверью: особое внимание при подготовке финальных выступлений уделяется качеству звука и сценографии. В ответ поклонники творчества группировки сметают билеты, чтобы успеть лично увидеть концерты «Ленинграда» в своем городе. А это, по словам поклонников, можно сравнить с феерией или всенародным праздником.

«Ленинград» давно стал символом целой эпохи, явлением не только в музыке, но и отечественной культуре в целом. Именно «Ленинграду» принадлежит абсолютный рекорд России по посещаемости концертов за последние 20 лет — 67 тыс. человек на стадионе «Газпром-арена» в 2019 году. Такую популярность сам Сергей Шнуров объясняет «особенностью группировки»: «Она в уникальном чувстве, которое мы транслируем и вызываем, — чувстве праздника непослушания, вседозволенности, каждый в этом хочет поучаствовать».

По данным организаторов концерта «Ленинграда» в Воронеже, на «праздник непослушания» 7 декабря давно объявлен солдаут, на второй день осталось менее 30% билетов. Начало обоих концертов в 19.00.