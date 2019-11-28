29 ноября, пятница
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Подробно

Фото: Сергей Пенкин

«Ленинград» приближается к Воронежу

Во время последних концертов в столице Черноземья группа устроит «праздник непослушания»

от

В воронежском дворце спорта «Юбилейный» 7 и 8 декабря культовая группировка из Северной столицы планирует дать сразу два беспрецедентных по масштабу стадионных концерта. Нынешний тур «Ленинграда», как заявил Сергей Шнуров, станет последним в истории группы. После него господин Шнуров намерен распустить группировку.


Неудивительно, что музыканты готовятся как следует хлопнуть дверью: особое внимание при подготовке финальных выступлений уделяется качеству звука и сценографии. В ответ поклонники творчества группировки сметают билеты, чтобы успеть лично увидеть концерты «Ленинграда» в своем городе. А это, по словам поклонников, можно сравнить с феерией или всенародным праздником.

«Ленинград» давно стал символом целой эпохи, явлением не только в музыке, но и отечественной культуре в целом. Именно «Ленинграду» принадлежит абсолютный рекорд России по посещаемости концертов за последние 20 лет — 67 тыс. человек на стадионе «Газпром-арена» в 2019 году. Такую популярность сам Сергей Шнуров объясняет «особенностью группировки»: «Она в уникальном чувстве, которое мы транслируем и вызываем, — чувстве праздника непослушания, вседозволенности, каждый в этом хочет поучаствовать».

По данным организаторов концерта «Ленинграда» в Воронеже, на «праздник непослушания» 7 декабря давно объявлен солдаут, на второй день осталось менее 30% билетов. Начало обоих концертов в 19.00.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский материал

Продовольствие

Новости компаний

Памятники и охрана

Профиль пользователя