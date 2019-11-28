«Молот-Прикамье» уступил китайскому клубу «ОРДЖИ»

«Молот-Прикамье» продолжил неудачную серию игр уже на своей площадке. После двух поражений подряд на выезде хоккеисты уступили и на родном льду. В первом из трех матчей с китайскими клубами, входящими в ВХЛ, «молотобойцы» уступили ХК «ОРДЖИ» со счетом: 1-3. Перед игрой команды занимали места в нижней части турнирной таблице. Пермская команда шла 20-ой, «ОРЖДИ» – на 28-м месте.

Гости открыли счет в первой двадцатиминутке, во втором периоде хозяева сравняли счет 1-1. Гол на счету Артема Прохорова. Но в заключительной трети матча китайский клуб сумел забросить в ворота «Молота» две безответные шайбы и в итоге победил 3-1.

После этого результата «Молот-Прикамье» опустился еще на одну строчку в турнирной таблице.