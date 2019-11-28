Суд запретил эксплуатацию здания Речного вокзала в Перми

Суд Ленинского района Перми 18 ноября запретил Краевому краеведческому музею эксплуатацию здания бывшего Речного вокзала по ул. Монастырской, 2. По данным РБК-Пермь, основанием стал иск в ГУ МЧС по Пермскому краю, который весной 2018 года провел внеплановую проверку здания и выявил многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Как сообщал „Ъ-Прикамье“, при проверке было установлено, что инсталляции и перегородки выставки сузили пути эвакуации людей, что привело к росту пожарного риска. Кроме того, из-за неверных расчетов выставочные залы музея площадью более 1 тыс. м. оказались не защищены автоматическими устройствами пожаротушения. Краеведческий музей пытался оспорить выводы пожарных, но безуспешно.

В здании сейчас размещается патриотическая выставка «Россия — моя история. Пермский край».

В краевом минкульте отметили, что решение не вступило в законную силу, и музей продолжает работу.