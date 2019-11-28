Депутаты приняли отставку главы Щучанского района

Щучанская районная дума приняла отставку Петра Чикишева, который занимал пост главы района с 2007 года. Как сообщают в пресс-службе губернатора Курганской области, в соответствии с районным уставом обязанности главы исполняет первый заместитель Владимир Милица.

Петру Чикишеву 62 года. Он окончил Курганский государственный университет по специальности «История», начинал карьеру с должности учителя в куртамышской средней школе, затем был заместителем начальника Куртамышской школы ДОСААФ. После этого трудился в КПСС, заведовал отделом пропаганды и агитации в Щучанском райкоме. С 1989 по 2000 год возглавлял щучанскую районную газету «Звезда». После этого перешел в администрацию, где сначала занимал должность заместителя главы, а затем руководителя муниципалитета.

В сентябре на выборах губернатора в Щучанском районе была низкая явка – около 33% (при средней по региону 42%), при этом за Вадима Шумкова проголосовало 65%, тогда как в среднем по области – 80%.