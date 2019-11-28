«Трактор» дома выиграл у «Салавата Юлаева»

Челябинский «Трактор» на своем льду одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:2.

К концу первого периода хозяева вели в счете 2:0 благодаря шайбам, заброшенным Лукашем Седлаком и Виталием Кравцовым. Во второй двадцатиминутке уфимцы сократили отставание, а к середине третьего отрезка сравняли счет. Дело шло к овертайму, однако на предпоследней минуте Ник Бэйлен реализовал большинство. После этого гости заменили голкипера полевым игроком, и Ярослав Косов поразил пустые ворота.

Следующий матч «Трактор», по-прежнему занимающий последнее 12-е место в таблице Восточной конференции, также проведет против «Салавата Юлаева», но уже в гостях. Игра состоится 3 декабря.