Тарас Залужный: «Железные дороги должны быть драйвером экономического развития регионов»

Об этом директор Нижегородского филиала Первой грузовой компании (ПГК) заявил на круглом столе с представителями Горьковской железной дороги (ГЖД) и крупными компаниями-производителями. Руководитель обратил внимание участников на необходимость менять свою работу вслед за изменчивой конъюнктурой рынков и с учетом ограничений на сети.



«Наша приоритетная задача — повышение качества сервиса и постоянное улучшение показателей работы парка. С этой целью мы поддерживаем диалог с грузоотправителями и представителями ГЖД. Например, совместно с предприятием «Мордовцемент» (входит в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ Груп») наладили ритмичную перевозку цемента в соответствии с планом продаж. Для обеспечения партнера нужным количеством вагонов формируем календарный график подвода подвижного состава, осматриваем его в пути следования на технических станциях и, при необходимости, оперативно отправляем в ремонт. ГЖД, со своей стороны, своевременно предоставляет локомотивы. Такие технологические решения мы готовы разрабатывать и для других партнеров. Важно вовремя заявить нам о своих проблемах, филиал готов идти навстречу», — отметил Тарас Залужный.

Заместитель генерального директора ПГК по оперативной работе Александр Печурин обратил внимание присутствующих на планы компании по модернизации крытых вагонов, наиболее востребованных на полигоне ГЖД. В 2020 году оператор улучшит техническое и коммерческое состояние трети парка в этом сегменте. По словам руководителя, работы будут производиться в рамках планового ремонта, а потому подвижной состав не будет отвлекаться от движения дополнительно.

«В ПГК слышат своих клиентов. Например, пару лет назад мы озвучивали пожелание о том, чтобы в конструкции полов платформ, на которых мы перевозим автомобильную технику, использовались не металлические полосы, а дерево. Сегодня оператор подает нам вагоны только с деревянными полами. Кроме того, компания предлагает много современных цифровых решений, которые делают нашу совместную работу удобной», — рассказала заместитель генерального директора «СТК-Восток» Елена Сергеева.

Участники встречи уделили внимание ИТ-проектам, которые реализует ПГК. Например, партнерам доступен «Личный кабинет клиента», где можно отслеживать информацию по дислокации парка, и приложение «Мобильный репортер» — инструмент контроля состояния крытых вагонов, подаваемых под погрузку. Тарас Залужный также рассказал о переходе филиала на электронный документооборот, благодаря чему на обмен документами уходят 1 сутки.

В круглом столе приняли участие около 60 человек — руководители ГЖД, крупные грузоотправители региона и представители оператора.

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК — более 113 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная — в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

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