Суд выпустил из-под стражи обвиненного в получении взятки полицейского из Екатеринбурга

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил апелляционное определение Свердловского областного суда по уголовному делу экс-полицейского Дениса Шафикова, обвиняемого в получении взятки. Дело направлено на повторное рассмотрение новым составом суда, бывшего силовика освободили из-под стражи в зале суда. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, пишет «Интерфакс-Урал».

По версии следствия, Шафиков предложил подозреваемому в мошенничестве мужчине заплатить ему 300 тыс. руб., чтобы прекратить уголовное преследование. Мужчина собрал деньги и передал сверток Шафикову в руки в его машине, после этого следователь был задержан сотрудниками ФСБ с поличным. В марте 2019 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Шафикова виновным в получении взятки и приговорил к семи годам лишения свободы условно. В июле 2019 года Свердловский областной суд, рассмотрев дело в апелляционной инстанции, изменил условный срок на реальное наказание в колонии строго режима. До вчерашнего дня Шафиков провел в ИК-26 более пяти месяцев.

Адвокаты утверждают, что суд усмотрел грубые процессуальные нарушения при доказательстве обвинения Шафикова: фальсификацию результатов оперативно-розыскных мероприятий и искусственное создание доказательственной базы. А сам прокурор ходатайствовал об исключении квалификационного признака «вымогательство» из приговора, просил оставить только крупный размер взятки.

По версии адвокатов, Шафикова долгое время пытались спровоцировать на взятку сотрудники ФСБ, чтобы «убрать с расследования дела в отношении мошенника, в доме которого изъяли документы на 80 фирм-однодневок». «Они хотели убрать его от расследования этого уголовного дела и снять обвинение с мошенника. Поняв, что честного следователя не убрать, ему фактически подкинули взятку в автомобиль», — считает адвокат.