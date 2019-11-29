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В компании считают, что КУИЗО получил необоснованное обогащение в 2012-2015 годах

Фото: Родион Платонов / Коммерсантъ

Пруд должен быть оплачен

«Гринфлайту» не удалось вернуть внесенные за аренду занятого водой участка 117 млн рублей

Коммерсантъ (Челябинск) от

Арбитражный суд Челябинской области не удовлетворил заявление строительной компании «Гринфлайт» о взыскании 117,7 млн руб. с комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. По мнению истца, ответчик получил неосновательное обогащение в 2012–2015 годах, собирая арендные платежи с застройщика за земельный участок, который арендатор не мог целиком освоить из-за расположенного там пруда Коммунар. Представители КУИЗО указали на то, что застройщик знал об ограничениях на участке, но не пытался оспорить договор и исправно вносил арендные платежи. Суд встал на сторону ответчика, в том числе из-за того, что истец не представил доказательств невозможности освоения площадки и истечения сроков исковой давности. «Гринфлайт» собирается обжаловать решение суда. Арбитражный суд Челябинской области отказал ООО «Гринфлайт» в удовлетворении иска на 117,7 млн руб. к комитету по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУИЗО). Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.


Застройщик направил заявление в октябре 2018 года с требованием взыскать с комитета неосновательное обогащение в размере 88,4 млн руб., а также проценты за пользование чужими деньгами за период с 1 января 2013-го по 7 июля 2019 года в сумме 29,3 млн руб. По мнению истца, КУИЗО неосновательно обогатился, получая арендные платежи за земельный участок, предоставленный компании «Гринфлайт» для комплексного освоения в целях жилищного строительства в 2012 году, на котором располагался пруд Коммунар. Застройщик указал, что из-за водоема был лишен правовой возможности использовать весь участок по назначению. В марте 2018 года компания направила комитету претензию с требованием вернуть арендные платежи за участок, полученные в 2012–2015 годах, а также проценты за пользование чужими средствами. Получив отказ, «Гринфлайт» обратился в суд.

В 2011 году за право заключить договор аренды участков общей площадью 46,7 га в районе улицы Университетская набережная «Гринфлайт» заплатил 382,5 млн руб. Впоследствии на части территории появился ставший проблемным микрорайон Академ Riverside с 28-ю недостроенными домами и почти 5 тыс. дольщиков.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения иска нет. Так, с 2012 по 2015 годы застройщик исправно вносил арендные платежи, не пытаясь расторгнуть договор. КУИЗО представил в суде документы, из которых следует, что «Гринфлайт» являлся заказчиком работ по созданию проекта планировки и межевания территории, расположенной в северо-западном планировочном районе и набережной реки Миасс, следовательно, не мог не знать об ограничениях в отношении переданного участка, при этом продолжал пользоваться землей. «При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для возврата истцу платежей, уплаченных за время фактического пользования объектом аренды»,— говорится в решении суда. В определении указано, что доводы истца о том, что он не знал о водоеме, опровергаются материалами дела — фактом осмотра участков «в натуре» и актом о принятии имущества без замечаний и возражений арендатора. Кроме того, суд указал на то, что истец не представил доказательств невозможности использования участка по назначению, с ходатайством о проведении экспертизы по этому вопросу не обращался.

Довод истца о том, что КУИЗО не имел право распоряжаться участком, на котором находился водоем — объект федеральной собственности, также был отвергнут. По мнению суда, в этом случае предъявлять претензии к арендодателю может только собственник имущества.

Кроме того, представители КУИЗО указали на истечение сроков исковой давности, и суд с этим согласился.

В компании «Гринфлайт» “Ъ-Южный Урал” объяснили позднее обращение в суд тем, что только в июне 2018 года вступило в силу решение суда, которым установлено, что часть участка была занята прудом Коммунар.

«В связи с тем, что было обнаружено, что часть переданного в аренду участка является федеральной собственностью, были проведены действия по образованию новых земельных участков, в которые не вошла территория пруда. Поэтому “Гринфлайт” не использовал и не использует территорию водного объекта. “Гринфлайт” планирует обжаловать решение суда»,— сообщили в компании.

В ООО «Гринфлайт» ввели процедуру наблюдения в 2016 году. Из-за финансовых проблем в 2015 году компания остановила строительство 28 домов. Обязательства перед почти 5 тыс. дольщиками взяла компания Олега Лакницкого «Трест “Магнитострой”». Сейчас осталось около 500 человек. Бывший гендиректор застройщика Сергей Мануйлов признан виновным в том, что совершал невыгодные сделки, и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. В конце сентября этого года совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Челябинской области одобрил заявку ООО «Трест “Магнитострой”» на получение участка площадью 274 тыс. кв.м рядом с федеральным кардиоцентром под многоэтажную застройку без проведения торгов за помощь в достройке проблемных домов в ЖК Академ Riverside.

Юлия Гарипова


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