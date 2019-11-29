Пруд должен быть оплачен

Арбитражный суд Челябинской области не удовлетворил заявление строительной компании «Гринфлайт» о взыскании 117,7 млн руб. с комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. По мнению истца, ответчик получил неосновательное обогащение в 2012–2015 годах, собирая арендные платежи с застройщика за земельный участок, который арендатор не мог целиком освоить из-за расположенного там пруда Коммунар. Представители КУИЗО указали на то, что застройщик знал об ограничениях на участке, но не пытался оспорить договор и исправно вносил арендные платежи. Суд встал на сторону ответчика, в том числе из-за того, что истец не представил доказательств невозможности освоения площадки и истечения сроков исковой давности. «Гринфлайт» собирается обжаловать решение суда. Арбитражный суд Челябинской области отказал ООО «Гринфлайт» в удовлетворении иска на 117,7 млн руб. к комитету по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска (КУИЗО). Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.



Застройщик направил заявление в октябре 2018 года с требованием взыскать с комитета неосновательное обогащение в размере 88,4 млн руб., а также проценты за пользование чужими деньгами за период с 1 января 2013-го по 7 июля 2019 года в сумме 29,3 млн руб. По мнению истца, КУИЗО неосновательно обогатился, получая арендные платежи за земельный участок, предоставленный компании «Гринфлайт» для комплексного освоения в целях жилищного строительства в 2012 году, на котором располагался пруд Коммунар. Застройщик указал, что из-за водоема был лишен правовой возможности использовать весь участок по назначению. В марте 2018 года компания направила комитету претензию с требованием вернуть арендные платежи за участок, полученные в 2012–2015 годах, а также проценты за пользование чужими средствами. Получив отказ, «Гринфлайт» обратился в суд.

В 2011 году за право заключить договор аренды участков общей площадью 46,7 га в районе улицы Университетская набережная «Гринфлайт» заплатил 382,5 млн руб. Впоследствии на части территории появился ставший проблемным микрорайон Академ Riverside с 28-ю недостроенными домами и почти 5 тыс. дольщиков.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения иска нет. Так, с 2012 по 2015 годы застройщик исправно вносил арендные платежи, не пытаясь расторгнуть договор. КУИЗО представил в суде документы, из которых следует, что «Гринфлайт» являлся заказчиком работ по созданию проекта планировки и межевания территории, расположенной в северо-западном планировочном районе и набережной реки Миасс, следовательно, не мог не знать об ограничениях в отношении переданного участка, при этом продолжал пользоваться землей. «При указанных обстоятельствах суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для возврата истцу платежей, уплаченных за время фактического пользования объектом аренды»,— говорится в решении суда. В определении указано, что доводы истца о том, что он не знал о водоеме, опровергаются материалами дела — фактом осмотра участков «в натуре» и актом о принятии имущества без замечаний и возражений арендатора. Кроме того, суд указал на то, что истец не представил доказательств невозможности использования участка по назначению, с ходатайством о проведении экспертизы по этому вопросу не обращался.

Довод истца о том, что КУИЗО не имел право распоряжаться участком, на котором находился водоем — объект федеральной собственности, также был отвергнут. По мнению суда, в этом случае предъявлять претензии к арендодателю может только собственник имущества.

Кроме того, представители КУИЗО указали на истечение сроков исковой давности, и суд с этим согласился.

В компании «Гринфлайт» “Ъ-Южный Урал” объяснили позднее обращение в суд тем, что только в июне 2018 года вступило в силу решение суда, которым установлено, что часть участка была занята прудом Коммунар.

«В связи с тем, что было обнаружено, что часть переданного в аренду участка является федеральной собственностью, были проведены действия по образованию новых земельных участков, в которые не вошла территория пруда. Поэтому “Гринфлайт” не использовал и не использует территорию водного объекта. “Гринфлайт” планирует обжаловать решение суда»,— сообщили в компании.

В ООО «Гринфлайт» ввели процедуру наблюдения в 2016 году. Из-за финансовых проблем в 2015 году компания остановила строительство 28 домов. Обязательства перед почти 5 тыс. дольщиками взяла компания Олега Лакницкого «Трест “Магнитострой”». Сейчас осталось около 500 человек. Бывший гендиректор застройщика Сергей Мануйлов признан виновным в том, что совершал невыгодные сделки, и приговорен к двум с половиной годам лишения свободы. В конце сентября этого года совет по улучшению инвестиционного климата при губернаторе Челябинской области одобрил заявку ООО «Трест “Магнитострой”» на получение участка площадью 274 тыс. кв.м рядом с федеральным кардиоцентром под многоэтажную застройку без проведения торгов за помощь в достройке проблемных домов в ЖК Академ Riverside.

Юлия Гарипова