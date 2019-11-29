Акционеры МРСК Северо-Запада попали в промежуток

ПАО «МРСК Северо-Запада» планирует выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев в размере 191 млн рублей. Сетевая компания впервые выплачивает промежуточные дивиденды. По данным “Ъ”, это совместное решение головной компании ПАО «Россети» и МРСК Северо-Запада, другие «дочки» холдинга также планируют выплатить дивиденды. Аналитики считают, что это решение поднимет капитализацию сетевых компаний.

Совет директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» назначил на 31 декабря внеочередное собрание акционеров для решения вопроса о выплате дивидендов за девять месяцев 2019 года, говорится в сообщении компании.

В нем уточнено, что совет директоров рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов из расчета 0,0019999807 рубля на обыкновенную акцию из чистой прибыли компании за три квартала. Уставный капитал МРСК Северо-Запада разделен на 95,786 млрд обыкновенных акций, таким образом размер выплат может составить 191,57 млн рублей. Отметим, 55,38% в ПАО «МРСК Северо-Запада» принадлежит ПАО «Россети», 14,41% — EnergyO Solutions Russia Limited, 30,21% — прочим акционерам.

По информации “Ъ”, решение о возможности выплаты промежуточных дивидендов принято МРСК Северо-Запада совместно с «Россетями». Также промежуточные дивиденды будут платить другие дочерние компании «Россетей»: МОЭСК, МРСК Волги, МРСК Урала, МРСК Центра и Приволжья, МРСК Центра, ФСК, МРСК Сибири и Томская распределительная компания. В пресс-службе «Россетей» дополнительных комментариев не предоставили.

«Переход к выплате промежуточных дивидендов должен в среднесрочной перспективе оказать поддержку акциям сетевых компаний и повысить их капитализацию. Такое решение контролирующего акционера, по всей видимости, может быть связано с ожидаемой допэмиссией "Россетей"»,— говорит аналитик «Финам» Алексей Калачев. По его словам, оперативное поступление дивидендных выплат от «дочек» будет способствовать росту финансовых показателей головной компании, а рост их капитализации может сказаться и на стоимости акций самих «Россетей» перед размещением.

По оценке аналитика ИК «ЛМС» Дмитрия Маркова, «Россети» за счет полученных промежуточных дивидендов от дочерних МРСК и свободного денежного потока смогут выплатить дивиденды по итогам 2019 год до 12 копеек на оба типа акций. «Это соответствует 10,1% дивидендной доходности по обыкновенным акциям и 8,1% по привилегированным»,— отметил аналитик. За 2020 год возможна большая выплата при принятии новой дивидендной политики: по оценкам ЛМС, дивиденды за 2020 год в «Россетях» могут составить до 19 копеек на оба типа акций. «Рост дивидендных выплат в "Россетях" способен вызвать значительный рост капитализации холдинга. Рыночная стоимость "Россетей" может вырасти до двух раз, с текущих 238,2 млрд рублей до 475,5 млрд рублей, в течение двух лет. Обыкновенные акции могут вырасти до 2,38 рублей за штуку, привилегированные — до 1,6 рублей за штуку»,— заключает аналитик.

Алексей Кириченко