В Тюменской области растет количество краж денег с использованием IT

Тюменская полиция фиксирует увеличение числа краж денежных средств граждан с банковского счета, электронных средств платежей дистанционным способом с использованием компьютерных технологий. Об этом рассказал врио начальника УМВД по региону Валерий Суворов на совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка и областной антинаркотической комиссии, которое провел губернатор Александр Моор.

«Участники совещания отметили, что для стабилизации ситуации немаловажную роль играет информирование граждан о видах и способах совершения подобных преступлений, повышение правовой и экономической грамотности жителей региона»,— говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских подчеркнул, что система раскрытия преступлений, совершенных с использованием IT, пробуксовывает. По его словам, на уровне Российской Федерации принято решение о создании киберполиции.

Валерий Суворов также отметил, что благодаря профилактике, сокращается число зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их участии. За девять месяцев — на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также полиция чаще стала выявлять преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. «Наибольший объем преступлений в этой сфере также совершается с использованием сети интернет. Проводится активная антинаркотическая работа в социальных сетях, в этом году выявлено 374 сайта, содержащих противоправный контент»,— сообщила пресс-служба губернатора.

Кроме того, с начала 2019 года на 8,7% снизилось число погибших в ДТП, на 20% уменьшилось число погибших в ДТП детей в возрасте до 16 лет, на 22,3% стало меньше дорожных происшествий, совершенных водителями в состоянии опьянения. Системами, работающими в автоматическом режиме, зафиксировано более 580 тыс. нарушений правил дорожного движения. Это на 32,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в пресс-службе.