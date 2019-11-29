Привить гибкие навыки

В начале 2019 года в России приступили к реализации национального проекта «Образование», одним из направлений которого является развитие общеобразовательных учреждений. К 2024 году в них должны быть внедрены новые методы обучения и современные образовательные технологии. В ряде школ подобные подходы уже применяются, при этом в учебных заведениях утверждают, что основным барьером для их внедрения является отсутствие осознания необходимости перемен.

Специалисты уверены: будущее школьного образования — за открытостью, гибкими навыками, способностью самостоятельно «добывать» знания, что в результате приведет учащегося к самореализации в условиях цифровизации и научно-технического развития.

Национальный интерес

Вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, а также воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности являются ключевыми целями, реализуемыми в рамках национального проекта «Образование», который стартовал в начале текущего года. По словам министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой, из этих двух целей майского указа президента вытекает десять задач, которые легли в основу федеральных проектов. «Это проекты, посвященные школе, родителям, волонтерству, ранней профориентации, непрерывному образованию, экспорту образования, социальной активности, цифровой образовательной среде, и все это подчинено развитию образовательного пространства на территории нашей большой страны»,— говорит госпожа Васильева.

Одним из таких федеральных проектов является проект «Современная школа» с бюджетом более 295 млрд рублей, который должен быть реализован к 2024 году. Одна из его основных задач — внедрение в российских школах новых методов обучения и воспитания с использованием современных образовательных технологий. Некоторые из российских образовательных учреждений задолго до появления федерального проекта внедряли в образовательный процесс различные новации. При этом, по мнению представителей образовательного сообщества, основным барьером на пути к изменениям является неготовность школьных учреждений осознать их необходимость.

Качественно новые подходы

«Старая система образования была хороша для определенной формации. Время изменилось. Сейчас нужно добиваться открытости»,— убеждена директор Академической гимназии имени Фаддеева СПбГУ Дарья Андрианова. Сейчас школа уже не является обладателем некоего идеального знания, его единственным носителем, которое учитель персонально транслирует ребенку, а ребенок его пассивно «потребляет», отмечает директор Академической гимназии. «Надо в первую очередь воспитать в ребенке умение работать эффективно, продуктивно, учить учиться на протяжении своей жизни, учить проектировать, исследовать — преобразовать мир вокруг себя к лучшему»,— добавляет она.

По словам госпожи Андриановой, подходы к образовательному процессу определяются вызовами XXI века и необходимостью развития «гибких навыков». Сейчас одной из задач школьного образования является подготовка ребенка к самореализации в условиях цифровизации и логике стратегии научно-технологического развития, поясняет директор Академической гимназии. Действительно, цифровизация как явление играет значительную роль в современном образовании. При этом те цифровые решения, которые помогают в развитии школы, связаны как с внедрением технических средств обучения в школе, так и с использованием информационно-коммуникационных технологий. По мнению экспертов, именно из этих двух частей и состоит так называемый технологический прогресс школьного учреждения.

По словам директора Президентского физико-математического лицея № 239 Максима Пратусевича, в лицее образование строится на сочетании академических традиций и новаций. «Сейчас завершается создание центра цифрового образования, которое мы понимаем как образование для людей, разрабатывающих новые цифровые технологии. Это требует фундаментальных знаний и в то же время обновления содержания образования»,— добавил он.

Дарья Андрианова солидарна с коллегой и считает, что современный урок не отвергает и не отменяет классическую методику. Но использование в рамках классической структуры урока активных форм познания — принципиально важный момент. «Для нас в этом смысле значима связь между урочной и внеурочной деятельностью, граница между которыми, по сути, стерта»,— рассказывает Дарья Андрианова. По ее словам, для Академической гимназии учебная и внеучебная работа — это стороны единого процесса, объединяющего предметную и надпредметную области. По словам Максима Пратусевича, важным является приобщение детей к социальным практикам, среди которых важнейшую роль играет волонтерство. «Для поддержания и развития всевозможных активностей в этом направлении у нас создан волонтерский кабинет»,— добавил он.

Вместе с тем, по мнению господина Пратусевича, оценить качество образования как таковое весьма сложно — прежде всего, потому что нет единого понимания, что это такое, в том числе и в законе. «Поэтому и роль новейших подходов оценивается разными людьми по-разному в зависимости от того, что они под качеством образования понимают»,— отметил он.

Воспитывающее образование

Как заявляют эксперты Высшей школы экономики, развитие системы образования невозможно без опоры на подготовленные и мотивированные кадры, которые должны учитывать особенности своих учеников.

«Воспитание — это не надстройка над образованием, а его составная часть. Это предъявляет особые требования к преподавателю, учителю. Поскольку сейчас проводится много исследований, посвященных проблемам современного учительского корпуса, можно выделить одну из самых значимых. Это старение учительского корпуса, причем не только возрастное, но и в плане подходов,— поясняет Дарья Андрианова.— А поскольку сама профессия учителя консервативна, надо работать с кадрами — развивать кадровый потенциал».

В ВШЭ говорят, что для появления педагогических кадров нового формата необходимо переподготовить управленческие команды образовательных учреждений, стимулировать освоение новых методик и технологий через сертифицирование педагогов, гарантирующее повышение заработной платы.

По словам госпожи Андриановой, современный школьный учитель — это не диктатор, а помощник и соратник. «"Делай не как я, а давай мы сделаем вместе" — здесь является главным постулатом»,— добавляет госпожа Андрианова. Она убеждена, что рядом с детьми должен быть увлеченный, позитивный, современный человек. «Современный педагог — это не проводник знаний. Это личность, обучающая ребят способам творческой деятельности, направленной на самостоятельное приобретение знаний, готовая делиться своим опытом, а также принимать опыт других людей, в том числе и ученика»,— резюмирует Дарья Андрианова.

По ее мнению, современный педагог должен не только владеть компетенциями, которые стремится формировать в учениках, но и видеть дальнюю перспективу. «Мир меняется стремительно. Педагог должен видеть то, что ждет за поворотом. Это тот, кто подскажет путь, причем не только передавая ученику знания, как портфель, а направляя его на формирование и "добычу" этого знания самостоятельно»,— добавляет она.

Максим Пратусевич уверен, что школа работает не только в интересах ребенка и его семьи, но и в интересах общества и государства. «Понятно, что эти интересы могут пересекаться, но вряд ли совпадают полностью. Поэтому модель выпускника — неизбежный компромисс этих интересов. И, конечно же, все дети разные, и выпускники из них получаются тоже разные. Но считаю важным для выпускника наличие научного, политического и социального мировоззрения, готовность принимать решения и отвечать за их последствия, осознавать свое место в стране и мире»,— считает он.

Мария Кузнецова