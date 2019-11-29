Воспитать чемпиона

Для успешного развития детского спорта необходимо его дополнительное финансирование как государством, так и частными структурами.

По оценке экспертов, более трети российских школьников регулярно посещают спортивные секции. Половина системы дополнительного досуга и образования детей состоит из структур, связанных со спортом. В настоящее время в России действует более 5 тыс. государственных детско-юношеских спортивных учреждений, включая школы олимпийского резерва. В них работают около 40 тыс. секций, еще 150 тыс.— на базе обычных общеобразовательных школ.

В Петербурге, как и в случае с тематическими кружками, по спорту также показательная статистика. В городе работает более 80 специализированных спортивных учреждений для детей и подростков. В них занимаются около 80 тыс. юных петербуржцев. Приблизительно столько же ребят посещают секции в своих школах.

Стоит отметить, что в последние годы новые образовательные учреждения Петербурга сдаются с качественной спортивной инфраструктурой. В частности, почти во всех них есть бассейн. Обновляется инфраструктура для физкультуры и в действующих школах. Заменяется газон на стадионах, закупается новый спортивный инвентарь и оборудование. Данные новшества должны способствовать более глубокому вовлечению детей в спортивную деятельность, укреплению их здоровья. Наиболее востребованными в городе считаются секции футбола, хоккея, фигурного катания, спортивной гимнастики, волейбола, самбо.

Требуются средства

Тем не менее, считают специалисты, в настоящий момент детско-юношеский спорт в России становится все более коммерциализирован. В бесплатные спортивные школы трудно попасть: в них жесткий отбор. Многие секции при школах и клубах — «условно бесплатные», так как очень часто родителям ребенка необходимо за свой счет приобретать спортивные принадлежности, инвентарь.

По словам основателя сети футбольных школ для детей Игоря Пугачева, спортивные секции всегда были и есть в общеобразовательных школах на бюджетной основе. Более того, они даже проводят соревнования, городские и районные первенства. Но, как правило, ребенку и родителю этих тренировок недостаточно в количественном и качественном отношении. «Хотелось бы сказать, что на первом месте в детском спортивном профессиональном развитии стоят талант и упорство, но это не так. Наряду с талантом важны финансовые вложения в ребенка. Профессиональные тренировки стоят денег. Это обусловлено не только уровнем профессионализма тренирующего состава, но и условиями для занятий (хороший манеж, спортивный зал, инвентарь). Отдельной статьей расходов являются покупка необходимой одежды и экипировки для ребенка, поездки на сборы, спортивные взносы. Профессиональный спорт всегда требует вложений, которые при успешном исходе окупаются»,— отмечает он.

С его выводами согласен и предприниматель Алексей Филиппов. «Вырастить чемпиона без дополнительных финансовых затрат очень непросто. Даже талантливые дети, занимающиеся в государственных секциях, должны ездить на сборы, различные игры и соревнования. И масса вещей, необходимых для этого (проезд, проживание в гостиницах в других городах), не оплачивается. А результат юного спортсмена напрямую зависит от количества пройденных сборов и соревнований»,— добавляет бизнесмен.

Чемпионка мира по шахматам, основательница детских шахматных школ Александра Костенюк отмечает, что ее спортивное направление относительно доступно для детей и их родителей. Тем не менее даже оно требует определенных денежных средств. В частности, родители должны разово потратиться на компьютер и шахматную обучающую программу. «Положительно то, что участвовать в соревнованиях разного уровня можно не выезжая из России: у нас проходит немало чемпионатов, в том числе и международных. Перспективным ученикам эти поездки нередко оплачивают сами шахматные школы»,— подчеркивает специалист.

Педагог, автор методик раннего развития Елена Ульева считает, что нужно отделять стремление ребенка заниматься спортом просто для себя и профессионально, от чего и отталкиваться. «В настоящее время открыто много бассейнов, спортивных клубов, да и в школах можно найти различные спортивные секции. С этим проблем нет. Существуют нюансы: если родители хотят, чтобы ребенок занимался спортом для здоровья, для поддержания физической формы,— это одно дело. Если они хотят вырастить чемпиона — совсем другое. Соответственно, будут и другие затраты. Без них не обойтись. Тем более в таких видах спорта, как фигурное катание, хоккей, где траты неизбежны: на коньки, форму, аренду катка, работу с хорошим тренером. Если ребенок имеет данные, показывает отличные результаты, было бы хорошо ему оказать спонсорскую помощь. Таким образом, у кого есть такая возможность, могут поднять престиж нашей страны в спорте»,— делает выводы Елена Ульева.

Спортивный интерес

Эксперты считают, что детско-юношеский спорт должен развиваться не за счет финансовых вложений родителей, тем более что их все равно будет недостаточно, а за счет средств государства и частично бизнеса. В большинстве зарубежных стран такой формат — основной. При этом за особо талантливыми школьниками-спортсменами «охотятся» представители колледжей и университетов.

По мнению Игоря Пугачева, повышение уровня спорта в стране — задача государства, на которую выделяются немалые деньги. «Сейчас доступность спортивных секций часто упирается в стоимость площадок и залов для занятий. Она высокая, из-за чего частные и бюджетные организации вынуждены повышать цену на образование. Второй усложняющий развитие дополнительного образования фактор — налоги. Нет системы поддержки для тех, кто хочет развивать качественное дополнительное образование. Помощь со стороны бизнеса должна происходить в добровольном порядке в рамках своих каких-то интересов и целей. Например, любовь к определенному виду спорта со стороны бизнесмена»,— полагает он.

Топ-менеджер сети фитнес-центров Алексей Васильев считает, что государство должно способствовать развитию доступности детского спорта в партнерстве с бизнесом. «Речь, в данном случае, идет не о глобальных холдингах типа "Газпрома", который без участия госбюджета может поддерживать свои команды и это у него вполне хорошо получается. Необходима поддержка компаний малого и среднего бизнеса, профессионально занимающихся популяризацией здорового образа жизни. Данные организации могут бесплатно заниматься с детьми, проводить с ними тренировки по определенным целевым государственным программам, предусматривающим предоставление средств или льготное налогообложение. Уверен, что в ряде случаев такой формат более экономически выгоден государству, чем строительство новых спортивных сооружений, закупка нового инвентаря и создание тренерского штата и других специалистов»,— резюмирует представитель спортиндустрии.

Артем Алданов