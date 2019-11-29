Две пятилетки детства

29 мая 2017 года в нашей стране вступил в силу Указ Президента «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». В соответствии с этим указом правительством разработан план мероприятий до 2020 года.

Таким образом, в России появился еще один нацпроект: инвестиции в институт семьи оформлены в долгосрочную государственную программу, которая коснется любой сферы экономики и каждой маркерной социальной точки.

«В российской законодательной базе достаточно довольно грамотных и эффективных законов, стоящих на защите семьи и детей. Проблема зачастую стоит в их исполнении и контроле над исполнением. Эффективность решения серьезных задач посредством нацпроектов достаточно высока, ведь контроль над их исполнением осуществляется на уровне президента и правительства — и нередко нерадивые исполнители несут персональную ответственность»,— считает адвокат Дмитрий Зацаринский.

Десятилетие детства стало продолжением Национальной стратегии действий в интересах детей 2012–2017 годов, которая позволила решить ряд серьезных вопросов. На совещании «О плане основных мероприятий в рамках Десятилетия детства» 6 июля 2018 года Дмитрий Медведев рассказал, что создание более 1 млн дополнительных мест в детских садах практически решило проблему очередей в детские сады для детей старше трех лет. А на создание мест для детей до трех лет в бюджете предусмотрено в общей сложности 49 млрд рублей на ближайшие два года.

Валентина Матвиенко на том же совещании рассказала, что была решена проблема перинатальных центров, что позволило снизить младенческую смертность до одного из лучших результатов за всю историю России — 5,5 промилле, что вполне соответствует европейским показателям. Председатель Совета Федерации отметила также, что количество детей-сирот в детских домах удалось снизить вдвое, а почти на треть — количество родителей, лишенных родительских прав.

Однако нерешенных проблем остается очень много. По данным вице-премьера России Татьяны Голиковой, озвученным на круглом столе «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей» в 2018 году, более 50% семей с детьми в России находятся за чертой бедности. При этом наиболее уязвимы многодетные семьи.

Как отмечается в отчете ВЦИОМ от 31 мая 2018 года, народный рейтинг проблем детства изменился за 10 лет: актуальность темы низкого уровня жизни семей с детьми заметно выросла.

В то же время в некоторых регионах сохраняются проблемы, которые в эпоху высоких технологий недопустимы. Валентина Матвиенко отметила, что в стране все еще есть детские больницы, где нет отопления или которые не ремонтировались полвека. Кроме того, до сих пор более 2,5 тыс. школ не имеют теплых туалетов. Эти и еще обширный ряд вопросов включены в число требующих решения в Десятилетие детства.

До сих пор остается актуальной проблема жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Несмотря на то, что они являются первоочередниками после выпуска из детских домов, они годами числятся в очереди на жилье. «Некоторые дети возвращаются в квартиры и дома, которые принадлежат им по праву, но те оказываются обременены долгами по коммунальным платежам. В итоге молодые люди вынуждены отстаивать в судах свои законные права. ЖКХ и управляющие компании пользуются юридической беззащитностью бывших детдомовцев и пытаются с них получить все то, что не удалось получить с временных недобросовестных съемщиков»,— рассказывает Алексей Головченко, глава комитета по оценке регулирующего воздействия Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». По мнению эксперта, для таких детей должны быть разработаны меры не только финансовой поддержки, но и юридического сопровождения, хотя бы в первые годы самостоятельной жизни.

Нуждается в модернизации законодательная база, связанная с выплатой и взысканием алиментов на содержание детей. Как отмечает Дмитрий Зацаринский, сейчас в реальном получении денег на содержание детей от недобросовестных родителей имеются большие, системные проблемы.

По мнению Алексея Головченко, для того чтобы алиментные обязательства исполнялись, необходимо: во-первых, предъявить более жесткие требования к службе судебных исполнителей, которые подчас отделываются отписками вместо реального поиска доходов, на которые можно наложить взыскание; во-вторых, повысить жизненный уровень в регионах до достойного; в-третьих, привести законодательство в соответствие с тем, чтобы отражать реальную, а не минимальную заработную плату работодателю было выгодно.

Самые наболевшие проблемы в нашей стране связаны с вопросами опеки над детьми после развода родителей, считает юрист Петр Гусятников. «Согласно статистике, с каждым годом количество разводов в России только увеличивается, сейчас распадается чуть ли не 70% браков. В большинстве из них есть один или несколько детей, интересы которых часто ущемляются»,— отметил эксперт.

Информационная безопасность стала еще одной из животрепещущих тем. «Кибербуллинг разрастается с огромной быстротой в первую очередь в связи с отсутствием последствий для агрессора, а во вторую — с результативностью и масштабами. Как вести себя в киберпространстве, как не реагировать на издевательства — это одна из задач программы»,— считает Алексей Головченко.

Разработанный правительством план мероприятий до 2020 года по реализации Указа Президента о Десятилетии детства включает в себя 131 позицию по 15 разделам (распоряжение от 06.07.2018 № 1375-р). Правда, как отметил заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко на онлайн-совещании в середине марта 2019 года, нормативные акты о Десятилетии детства (Указ Президента и план основных мероприятий от правительства) не содержат четких целевых ориентиров программы, разработка которых, видимо, переложена на плечи общественности. Но это пока не создает помех для реализации мероприятий.

На совещании «О плане основных мероприятий в рамках Десятилетия детства» 6 июля 2018 года Дмитрий Медведев рассказал о мерах, принятых в первую очередь. Уже в начале 2018 года были приняты законы о выплатах семьям при рождении первого и второго ребенка. Срок действия материнского капитала продлен до конца 2021 года, кроме того, были расширены возможности его использования. Стартовала программа субсидирования ипотечных кредитов для семей с детьми.

Юрист Петр Гусятников рассказал, что не так давно в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому с разведенных родителей могут начать взыскивать дополнительные средства на оплату жилья ребенка. По мнению эксперта, такой закон может внести свой вклад в решение вопросов опеки над детьми после развода родителей и позволит нашим гражданам чувствовать себя более защищенными.

«План довольно масштабный и амбициозный — 131 мероприятие. Изысканы и выделены довольно значительные средства. Например, только на повышение субсидии при рождении первого ребенка в 2018 году было выделено 145 млрд рублей. И это только одно из направлений нацпроекта»,— отмечает Дмитрий Зацаринский.

Светлана Попова