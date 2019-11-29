Чистота с пеленок

Привычку мусорить на улице (а порой и дома) нередко называют одной из специфических особенностей российского менталитета. “Ъ” постарался выяснить, настолько ли глубоко она укоренилась и каким образом можно научить детей не мусорить.

Ребенок делает вывод, что мусорить допустимо, когда усваивает культуру общества и наблюдает, как действуют взрослые. «Есть много факторов: школа, семья, окружение ребенка. Все они оказывают влияние, демонстрируя, что является или не является нормой в сообществе, где ребенок растет»,— отмечает Татьяна Честина, руководитель общественного движения ЭКА.

На каждодневном уровне это выражается в том, как дети учатся мыть руки, правильно держать столовые приборы, говорить «спасибо» и «пожалуйста». По мнению Холли Робертс, соосновательницы и заведующей британским детским садом в Москве, подобным образом у детей формируются привычки, то есть алгоритм действий, которые они совершают не задумываясь. И привычка мусорить не является исключением. «В результате наблюдений за другими детьми, которые мусорят на площадке, в детском саду, школе, или за взрослыми, поступающими аналогично, дома или на улице, у детей неосознанно формируется понимание, что в таком поведении нет ничего зазорного. Измениться оно может только после того, как детям кто-то объяснит, что подобное поведение неприемлемо»,— поясняет эксперт.

При этом специалисты расходятся во мнении относительно того, можно ли приписывать привычку мусорить национальному менталитету россиян. По данным опроса, который в минувшем году провел сервис бронирования жилья Tvil.ru, именно привычка отечественных туристов мусорить больше всего раздражала жителей российских же курортных городов. По этому показателю она обогнала злоупотребление алкоголем и употребление нецензурных выражений.

Холли Робертс считает, что национальный контекст играет большую роль в поведении людей. «Например, в Германии дети с ранних лет приучаются раздельно утилизировать мусор для его последующей обработки. Они учатся этому в детском саду, школе, дома. В результате это становится привычкой. Я часто вижу немцев за границей, которые инстинктивно ищут контейнеры для раздельной утилизации мусора»,— поясняет она.

Другие эксперты видят причину не в менталитете, а в уровне культуры. «Проблема замусоренности актуальна во многих странах, просто в некоторых из них лучше работают коммунальные службы. В странах с повсеместной инфраструктурой для раздельного сбора отходов также есть люди, которые все равно их не сортируют. В качестве причины я бы рассматривала как уровень общей культуры, нормы в обществе, так и культуру, и уровень осведомленности и ответственности конкретного человека»,— поясняет Татьяна Честина.

«Вряд ли причина заключается в национальном менталитете. Разные государства и сообщества действительно находятся на разных уровнях развития экологической культуры. И я уверена, что эту культуру можно "подтянуть". Как правило, попадая в сообщество людей с высоким уровнем экологической ответственности, человек любой национальности перенимает их отношение к загрязнению окружающей среды»,— соглашается Вера Кузубов, президент Фонда поддержки школьной профессиональной ориентации «Зеленая кисточка».

Учить не загрязнять

В деле формирования привычки не мусорить, безусловно, семья ребенка играет ведущую роль. «Если родители сортируют отходы, сдают вторсырье, забирают мусор после пикников на природе, принимают участие в экологических мероприятиях и подают пример бережного отношения к природе, то ребенок, скорее всего, с раннего возраста будет осознанно относиться к сохранению экологического равновесия на планете»,— отмечает Ольга Смолкина, руководитель сети семейных курортов.

При этом, по мнению Татьяны Честиной, важно не просто обучать не мусорить, чтобы дети «не бросали фантик на улице», поскольку это больше проблема ЖКХ и эстетическая проблема. Важно обучать комплексной культуре обращения с отходами — приучать к раздельному сбору для последующей переработки. «Еще более важно — приучать к предотвращению и сокращению образования отходов. Так, например, в школах, с которыми мы сотрудничаем, убирают одноразовые стаканчики у кулеров и дети используют многоразовые кружки»,— добавляет эксперт.

В плане образования важен просветительский момент в вовлекающих интерактивных форматах, поскольку дети крайне восприимчивы к новой информации и к формированию новых привычек, если донести их в правильной форме. Поэтому в своей работе специалисты движения ЭКА, например, используют игровые уроки с множеством ярких примеров и фактов, эмоционально вовлекающих детей.

В фонде «Зеленая кисточка» детям дают возможность поиграть в супергероев. «Мы выстраиваем наши игры таким образом, что участники выступают в них героями — защитниками планеты, которые делают "крутые" вещи: ходят в магазин с экосумками, следят, чтобы на улицах стояли мусорные баки, увидев разбросанный мусор, немедленно его убирают»,— добавляет Вера Кузубов.

Российское движение школьников (РДШ) проводило акцию «Стражи Земли», в рамках которой дети выбирали себе кусочек земли — например, муравейник или три сосны на развилке — и брали его под защиту. Ставили табличку с информацией, что место находится под экологической охраной, убирались при надобности, поливали, окучивали и так далее. «Что касается того, чтобы "не мусорить дома", то эту проблему мы решаем в проекте "В порядке", который призван сформировать у детей бытовые навыки. Мы используем лайфхаки, советы, челленджи по уборке. Основная задача — сначала научить ребенка осознать проблему, "увидеть мусор", затем понять, как с ней справиться минимальными усилиями. Так, например, при старте проекта председатель РДШ, Герой России, летчик-космонавт Сергей Рязанский рассказывал о проблеме своей многодетной семьи — множестве обуви в прихожей — и предлагал ребятам найти решение. Во втором челлендже олимпийский чемпион, капитан сборной РФ по хоккею предлагал ребятам решить проблему спутанных проводов. Постановка задач ВИПами помогает ребятам осознать наличие проблемы, а не принимать ее как данность, и попытаться найти решение»,— поясняет Анастасия Лебедева, начальник отдела по связям с общественностью РДШ.

Лидеры и профессионалы

Возможности влияния лидеров мнений на развитие культуры обращения с отходами отмечают и другие эксперты. По мнению Николая Буканева, руководителя по развитию международной платформы для поиска образовательных программ, человек действует всегда по примеру тех, кто для него авторитет. В раннем детстве авторитет у родителей. Затем авторитетами становятся старшие товарищи, к тому же человек начинает анализировать действительность. В этом случае, если отец бросает из окна машины мусор на дорогу, друзья плюют на землю и кидают бутылки, а на уроке говорят, что так нельзя, происходит диссонанс. Кому поверит ребенок? «Сегодня есть прекрасный инструмент воздействия на подрастающее поколение — видеоблогеры, которые, как бы к ним ни относились, являются авторитетами для детей и формируют мировоззрение в степени не меньшей, чем школа и родители. Например, если Юрий Дудь скажет пару раз о том, что не модно загрязнять свой город, пользы будет больше, чем от формального урока мира и чистоты. Вопрос в том, кто организует современных opinion-makers подсказать своим почитателям, что мусорить больше не круто. Тем более что это должна быть не разовая акция, а системный, но ненавязчивый информационный поток»,— поясняет эксперт.

Наконец, свой вклад в развитие осознанного отношения к обращению с отходами вносит и профессиональное сообщество. Ряд компаний практикуют привлечение сотрудников к волонтерской деятельности в детских обучающих экологических программах. «Профильные компании очень сильно нас в этом поддерживают: выделяют специалистов, которые путешествуют вместе со специалистами нашего фонда по стране, работают с детьми, учат их тому, что знают сами. Например, инженеры-экологи из компании, работающей в сфере экологической экспертизы, рассказывают об экологических опасностях в доме и о способах их устранения, учат школьников проводить химический анализ воды и замеры с помощью полноценных аналитических приборов, а также различать разные виды отходов, объясняют, как минимизировать их вред и переработать»,— заключает Вера Кузубов.

Ксения Потапова