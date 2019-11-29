«Все детсады, школы и колледжи должны делиться только на "хорошие" и "очень хорошие"»

В принятом на 2020 год бюджете Санкт-Петербурга из общего объема расходов в 700 млрд рублей почти 170 млрд рублей приходятся на статью «Образование». Корреспондент издания Александра Коршикова побеседовала об этом с председателем комитета по образованию Жанной Воробьевой.

— За годы работы комитета кардинально изменилась жизнь общества, появились другие возможности обучения и потребности работодателей. Каждый председатель комитета по образованию вносит свою лепту в петербургское образование. Жанна Владимировна, в чем вы видите главное достижение системы образования Петербурга?

— Я всегда говорю, что в непростые для страны годы мы многое, к сожалению, растеряли, но, главное, нашему городу удалось сохранить традиционную петербургскую академическую школу.

— А в чем заключается эта академичность?

— Среди школ есть гимназии, лицеи, но традиционно высоким у нас остается качество предметного образования, несмотря на углубленное изучение отдельных дисциплин. И это результат большой работы многих председателей комитета. Например, Олег Ермолаевич Лебедев (председатель комитета по образованию в 1991–1996 годах.— Ред.) в свое время создал информационно-методические центры в каждом районе города. Это площадки для передачи опыта учителей, они работают до сих пор. Сейчас в профессию приходят молодые учителя, после колледжей и институтов, и мы культивируем наставничество в школах, вовлекаем опытных методистов для того, чтобы продолжать традицию качественного преподавания предметов.

— Престижность определенных школ, гимназий, лицеев, безусловно, привлекает большое количество родителей, желающих обучать своих детей именно там. Тем более сейчас по закону родители имеют право указать в заявлении три выбранных ими школы. В результате получаем переполненные классы, причем не только в топовых учебных заведениях. В простых районных школах сейчас далеко не всегда классы по 25 человек.

— Сейчас нет нормы 25 человек на класс, несколько лет назад ее отменили. Теперь наполняемость зависит от объективных возможностей каждой школы. Да, есть классы даже по 35–36 человек, но они соответствуют требованиям закона в конкретной школе, в конкретном здании.

На мой взгляд, действительно правильно выбирать школу, которая находится рядом с твоим домом. Но родителям мы говорим: нет смысла стремиться сразу попасть в знаковые, именитые школы с мыслью, что надо «только туда». Для ребенка, особенно маленького, очень важен путь. Лучше выбрать школу рядом, но при этом в этой школе выбрать лучшего для себя учителя.

Но при этом дети должны иметь меньше свободного времени, если оно может привести к каким-то непоправимым изменениям в их жизни. Здесь уже на первый план выходит необходимость воспитательной работы. Я имею в виду, воспитание не в общем понимании, а воспитание экологическое, творческое и другие всевозможные его направления, которые развиваются в системе дополнительного образования. Петербург — единственный регион России, который открывает структурные подразделения дополнительного образования в школах. И их уже более 500 (всего в Петербурге 684 школы). Большинство детей после уроков занимаются в кружках и секциях прямо в своей школе.

— В бюджете города на 2019 год заложено более 10 млрд рублей на дополнительное образование, на 2020 год цифра уже превышает 11 млрд рублей. Сколько детей реально занимаются в государственных секциях и кружках, а сколько — в частных?

— В государственном секторе в этом учебном году дополнительным образованием охвачены более 480 тыс. детей. Для сравнения: школьников в этом году более 510 тыс. В негосударственном секторе занимаются около 20 тыс. детей. Но нужно понимать, что частные образовательные учреждения получают государственные субсидии.

— Как учитывать демографические волны при планировании открытия новых школ и детских садов? После поколения бэби-бума 1980-х годов был значительный спад рождаемости в перестройку. Затем пришел черед их детей — за волной переполненных детских садов и начальных школ не наступит ли затишье? Вы строите множество новых детских садов, только в этом году уже 28 открыто. Не будут ли они пустовать через несколько лет?

— О нет, такой проблемы не будет. Сейчас по-прежнему не хватает ясельных групп. Почти 9 тыс. малышей стоят сейчас на очереди. В первую очередь проблемные в этом отношении — районы новой застройки. В период демографического подъема заведующим было обидно и горько, когда приходилось оставлять только один гимнастический зал, убирать театральные студии, объединять группы для того, чтобы разместить больше детей, организовать кабинеты логопеда, дефектолога. Но такие меры очень выручают и нас, и родителей: они своевременно получают места в группах. Поэтому при уменьшении рождаемости мы можем вернуть помещения детских садов к их назначению.

— Насколько развит рынок частных детских садов? Какая часть петербургских детей посещает частные детские сады?

— В Санкт-Петербурге работают 42 частных детских сада, в которые ходят 2,5 тыс. детей. Для понимания масштабов этой сферы: государственных садов в городе 1200, в них ходят 282 тыс. детей. Опять же, частные детские сады субсидируются государством. На эту статью в бюджете 2019 года заложено 130 млн рублей.

— Как организовано обучение детей с ограниченными возможностями здоровья? Как развивается инклюзивное образование?

— Мы же все понимаем, что для развития инклюзивного образования недостаточно просто оборудовать школы пандусами, подъемниками, партами и специальной техникой. Надо планомерно и кропотливо готовить учителей, детей и, что самое сложное, родителей тех детей, в класс к которым приходит учиться ребенок с особыми возможностями. Несмотря на все сложности, в нашем городе инклюзивно обучаются уже почти тысяча детей. В основном это слабослышащие дети, дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, несколько ребят с синдромом Дауна, дети с аутизмом.

Но инклюзивное образование подходит не для всех. Многие родители хотят, чтобы их дети учились в специализированных учреждениях. Поэтому мы сохранили и развиваем сеть таких специальных школ.

— В вашем ведомстве находится, кроме школьного и дошкольного, еще и среднее профессиональное образование. Из годового бюджета на образование в 160 млрд рублей около 13 млрд рублей приходится на его долю. Как трудоустраиваются сегодня выпускники колледжей и лицеев?

— Я не слукавлю, если скажу, что еще четыре года назад предприятия нас спрашивали: «А чему в этих ПТУ учат? Ребята их заканчивают, приходят к нам, и мы должны их переучивать». Мы вошли в полный контакт с работодателями. Начали с Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга. Здесь я очень благодарна Анатолию Александровичу Турчаку (президенту СПП.— Ред.), он реально нас услышал, принял наши идеи. Затем подтянулись более 200 участников. Это стало настоящим трендом рынка. Мы стали договариваться с предприятиями о том, какие специалисты им нужны будут через три года. Опять возрождаем наставничество, без этого никак. Теперь мы выпускаем то количество ребят, которое предприятия принимают. Причем они владеют технологиями: они не просто, скажем, электромонтажники — они разбираются в оборудовании с ЧПУ.

Этот год стал первым, когда мы не смогли удовлетворить всех желающих пойти обучаться в колледжи и лицеи. Средний балл у поступающих был 4,3–4,7, а конкурс составлял 3–7 человек на место. Это сильно разнится с тем профессиональным образованием, когда в него шли ребята с оценками «три-три-три», а то и «два».

Я приведу цифры и по выпускникам. 67% пошли работать на предприятия. Еще 32% служат в армии, получают высшее образование, ушли в декрет или мигрировали. 1% ответили, что еще не определились.

— Такое развитие профессионального образования заметно и по финансированию. За один только 2019 год на развитие материально-технической базы техникумов и лицеев предусмотрено более 1 млрд рублей. Это больше, чем за предшествующие семь лет в сумме.

— Мы закупаем очень хорошее современное оборудование. Это не значит, что оно безумно дорогое, но это такое оборудование, которое стоит на предприятиях, а есть и такое, которого еще нет на предприятиях. Наши ребята участвуют в конкурсах профессионального мастерства Worldskills и Euroskills. Если несколько лет назад для демонстрации наших умений мы занимали половину павильона в «Экспофоруме», затем уже целый павильон, полтора, теперь уже два павильона. И это международный уровень, высокий профессионализм.

Наше петербургское образование на всех его уровнях вносит свой вклад в достижение общей для всей России цели — войти в десятку стран мира по качеству образования. А оценка качества образования подразумевает, в первую очередь, оценку уровня знаний детей, но также и оценку качества преподавания, и условий обучения, и работу с особыми детьми, и использование технологий. Ни по одному из направлений не должно быть откровенных провалов, а все детские сады, школы и колледжи должны делиться только на «хорошие» и «очень хорошие». Тогда стратегическая задача будет выполнена.