В контакте с меньшими братьями

Бережное отношение к животным — навык, над которым, как и над межличностными отношениями, нередко приходится работать. Причем не только в целях соблюдения общих принципов гуманизма, но и просто для гармоничного развития ребенка, которому, как считается, контакт с животным только способствует.

Хотя в большинстве случаев жизнь преподносит именно приятные примеры взаимопонимания между ребенком и животным, это отнюдь не исключает их взаимно агрессивного поведения. Психологи выделяют несколько причин жестокого обращения детей с животными, в первую очередь указывая на связь между ним и проявлениями насилия в семье. По данным некоторых исследований (Joni E Johnston Psy.D. Children Who Are Cruel to Animals: When to Worry.— Psychology Today. April 27, 2011), около 30% детей, которые подвергались или были свидетелями домашнего насилия, поступают подобным образом с животными.

«Причина жестокого обращения детей с животными банальна — это отсутствие любви в семье. Более того в семье такого ребенка присутствует агрессия, моральное и/или физическое насилие. К ребенку применяются телесные наказания, повышенный тон общения с регулярным принижением его достоинства. Такой ребенок зачастую испытывает проблемы с успеваемостью в школе, а дополнительная доза негатива усиливает падение самооценки и стимулирует проявление асоциального поведения. Как реализоваться такому ребенку? Через демонстрацию силы. И начинается все с проявления жестокого обращения с животным. Так ребенок мстит за свои обиды, за свою боль, за свое унижение. Так он демонстрирует свою силу и превосходство сверстникам, давая понять, что "я так могу не только с котенком, но, если что, и с тобой"»,— поясняет Светлана Ростова, психолог, заместитель директора АН ПОО «Московский областной колледж финансов и управления».

Среди других причин детской жестокости фигурируют любопытство, давление со стороны сверстников, скука, депрессия, страх и другие. В целом же, по мнению Марии Эриль, психолога, психотерапевта и бизнес-тренера, ситуация, когда ребенок проявил жестокость, с высокой долей вероятности говорит о том, что он находится в состоянии психологического напряжения, с которым не может справиться.

По результатам опроса, посвященного теме ответственного отношения к животным, проведенного международной компанией — производителем кормов для домашних животных совместно с тематической площадкой одного из крупнейших российских интернет-порталов, в котором приняли участие 6026 человек в возрасте от 25 лет, 98% респондентов согласились, что детей нужно специально учить ответственному отношению к домашним животным, а 80% сошлись во мнении, что это обучение целесообразно проводить в рамках школьных занятий. 40% ответивших только частично согласились, что в России принято ответственно относиться к домашним животным, при этом 31% опрашиваемых полностью опровергли это утверждение. Причиной того, что в стране недостаточно распространено ответственное отношение к домашним животным, 73% респондентов назвали низкое развитие культуры данного поведения.

Как научить?

Первенство среди методов обучения ребенка гармоничному взаимодействию с животными, по мнению экспертов, принадлежит положительному воздействию его самых близких взрослых. Личный пример родителей, которые с любовью относятся и к ребенку, и к котенку, нередко называют даже единственно действенным инструментом. При этом «работа» в семье может вестись в двух направлениях. Во-первых, важно знакомить ребенка с миром животных и природой при помощи рассказов, совместных наблюдений (в природе, в питомниках, в познавательных фильмах), бесед и обсуждений. «Для малышей можно использовать так называемые терапевтические сказки, которые рассказывают о трудностях животных и их несчастной судьбе. Хорошей идеей будет придумывать их вместе с ребенком: "Давай придумаем сказку, как дети ударили собаку, она захворала и некому было позаботиться о ней так, как мама заботится о тебе, когда ты болеешь", — вывести сюжет можно на то, что дети потом видят страдания пса и помогают ему — например, забирают домой»,— добавляет Мария Эриль.

Во-вторых, родитель сам должен продемонстрировать ответственное отношение к содержанию животного в части кормления, ухода, уборки, дрессировки (приучения к совместным правилам проживания). «Идеально, когда перед тем, как завести животное, семейный совет сообща решает, какое животное и какой породы заводить, где оно будет содержаться — дома или во дворе. Достаточно ли у членов семьи времени для ухода и выгула. Соответствует ли темперамент данной породы животного запросам семьи. Уже на этом этапе ребенок проникается серьезным и ответственным отношением. А вот когда животное уже принесено в дом, родители должны показать ответственность за содержание питомца и поручить ребенку те или иные функции по уходу за ним. А если родители начинают переваливать друг на друга обязанности выгула, уборки лотка, лупят животное за провинность, вместо того чтобы разобраться в причине поведения питомца самостоятельно или со специалистом, то и ребенок будет вести себя так же»,— отмечает Светлана Ростова.

При этом на помощь родителям приходят и инициативы ряда общественных и коммерческих организаций. Так, например, в Российском движении школьников (РДШ) есть направления, формирующие ответственное отношение к природе и животным. В перечень заданий, которые выполняют участники волонтерской программы «Добро не уходит на каникулы» (нацпроект «Образование»), входят посещение приюта для животных, помощь работникам учреждения, выгул животных. «Такие задачи знакомят ребенка со спецификой ухода за животными, с мерой ответственности человека за прирученное животное, позволяют оценить свои силы и сформировать понимание, готов ли ты взять животное в дом»,— отмечает Анастасия Лебедева, начальник отдела по связям с общественностью РДШ.

В 2017 году международная компания — производитель кормов для домашних животных запустила в России школьную образовательную программу «Мы — твои друзья», которая реализуется в партнерстве с Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, Московской государственной академией ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина, международным благотворительным фондом помощи животным «Дарящие надежду» и Центром реабилитации временно бездомных животных «Юна». Программа обучает детей начальной школы ответственно относиться к домашним питомцам. Программа рассчитана на 36 школьных часов и охватывает один учебный год. За первый учебный год (2017–2018) программу прошли 27 тыс. школьников в 11 регионах страны. В 2018–2019 учебном году в ней приняли участие 130 тыс. школьников из 23 регионов России. В планах на текущий учебный год (2019–2020) — увеличить продолжительность программы и ее охват и достигнуть показателя в 372 тыс. школьников из 27 регионов России.

Инициаторы программы отмечают, что результаты исследования ее эффективности, проведенного в мае текущего года, подтвердили: благодаря участию в проекте дети не просто больше узнают о домашних питомцах, но и начинают понимать, какую роль они играют в жизни человека. Главным результатом программы считается формирование у детей готовности и умения ухаживать за своими питомцами. По данным компании, практически все участники проекта, имеющие домашних питомцев, регулярно ухаживают за ними, тогда как среди детей, не принимавших участия в проекте, только 45% вовлечены в уход за питомцами.

Ксения Потапова