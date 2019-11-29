Помочь встретиться с миром

Создать причину для обращения к детскому психологу может множество ситуаций, влияющих на психоэмоциональное состояние ребенка,— от семейных конфликтов и проблем со сверстниками до психосоматических заболеваний и пережитого насилия.

В городе функционирует несколько центров, как государственных, так и частных, где детям оказывается психологическая поддержка. Причем число консультаций может быть различным: от одного приема специалиста до нескольких лет взаимодействия с ребенком.

Образование на благо детей

В настоящее время в Петербурге насчитывается более 20 высших учебных заведений, государственных и частных, в которых проводится обучение по направлению «Психология». В СПбГУ, например, подготовка специалистов для работы в образовательных учреждениях ведется в рамках магистерских программ «Психология развития» и «Психология образования». «Если в рамках первой программы акцент делается на изучении закономерностей психического развития человека и разработке программ психологической помощи на всех этапах жизненного пути человека, то в рамках второй — на психологическом сопровождении субъектов образовательного процесса, психологии образовательной среды, психологии семейного воспитания, роли семьи в формировании ребенка»,— поясняет Анна Плешкова, заместитель начальника управления по организации приема — начальник отдела организации приема по направлениям история, психология, философия и биология СПбГУ. По ее словам, подготовка специалистов-психологов по любому направлению предполагает овладение современными методами психологической диагностики, психокоррекции, разнообразными видами и технологиями психологической помощи, что позволяет выпускникам гибко подходить к выстраиванию своего профессионального пути. «Так что выпускники могут работать и с детьми»,— добавляет госпожа Плешкова.

В РГПУ имени Герцена, в свою очередь, подготовка психологов для работы с детьми ведется в Институте психологии и в Институте детства.

В Институте психологии готовят по двум направлениям бакалавриата — «Психолого-педагогическое образование» и «Психология», двум специальностям — «Клиническая психология: клинико-психологическая помощь семье и ребенку» и «Психология служебной деятельности: морально-психологическое обеспечение служебной деятельности», а также по двум магистерским программам «Психологическое консультирование в профессиональной деятельности и межличностном взаимодействии» и «Психологическое сопровождение и безопасность человека в образовании и социальном взаимодействии».

Институт детства готовит педагогов-психологов в рамках программ бакалавриата и программ магистратуры, среди которых магистерские программы «Детская практическая психология», «Психология и педагогика современного детства» и бакалаврская программа «Психология и социальная педагогика (Детская психология)».

«Институт психологии выпускает ежегодно около 130 специалистов разного уровня подготовки, кроме того, еще около 40 специалистов выпускает Институт детства. Большая часть из них работает по специальности в системе образования, а соответственно, с детьми и подростками»,— говорят в РГПУ имени Герцена.

Востребованная помощь

О востребованности подготовки по данному направлению среди абитуриентов свидетельствует высокий конкурс. «Например, в Институте детства в период с 2017 по 2019 год средний конкурс заявлений по программам бакалавриата составил 13,7 человек на место и 4,54 человека на место по программам магистратуры»,— говорят в РГПУ имени Герцена. Там уточняют, что специалисты по данному направлению подготовки востребованы в системе образования. «Учитывая рекомендательное письмо комитета по образованию Санкт-Петербурга, где образовательным учреждениям рекомендовано выделять ставку педагога-психолога на 300 детей, а также высокую потребность населения в психологических услугах для детей разного возраста, профессию психолога можно считать востребованной в Санкт-Петербурге»,— считают в университете.

В РГПУ имени Герцена убеждены, что наличие педагога-психолога в образовательном учреждении позволяет организовать не только необходимую коррекционную работу, но и профилактическую работу по предотвращению кризисных явлений в современной образовательной среде. «Также наличие такого сотрудника в учреждении делает доступной бесплатную психологическую помощь и консультирование родителей и детей по возникающим проблемам»,— добавляют в университете.

Психологи, которые выбрали работу с детьми, постоянно будут востребованными, поскольку детство — это период встречи и знакомства с миром, отмечает Анна Плешкова. «И, к сожалению, на этом пути не все бывает сказочно и беззаботно. Если у взрослых уже есть определенные ресурсы и накоплен

опыт, позволяющий справиться с большинством травмирующих событий, то для ребенка иногда бывает трудно, а порой и даже невозможно, описать что с ним происходит. Вот тут на помощь и приходят психологи»,— говорит замначальника СПбГУ.

Недетские проблемы

Причины обращения к детскому психологу могут быть очень различными. В основном они связаны с изменениями в поведении и эмоциональных реакциях ребенка. В настоящее время в каждом районе города работают психолого-педагогические медико-социальные центры, куда можно обратиться в случае, если у ребенка вознивают любые проблемы, связанные со школой: травля, конфликт с педагогом или одноклассником, неспособность усваивать предметы. Также существуют центры социальной помощи семье и детям, где принимают психологи, профиль которых — детско-родительские отношения, то есть конфликт ребенка с родителем. Кроме того, в Петербурге функционирует городской центр «Транзит», где консультируют психологи со специализацией, связанной со всеми видами насилия. Они официально работают со Следственным комитетом.

Среди оперативных служб детской психологической поддержки можно выделить детский телефон доверия (ДТД) и онлайн-консультирование. Многоканальная линия ДТД функционирует с 2011 года и ежедневно принимает звонки по четырем-пяти каналам. На ДТД работают только медицинские психологи, прошедшие дополнительную подготовку по дистанционному оказанию психологической помощи. В ходе телефонной консультации они могут оказать психологическую помощь детям в ситуациях горя, с суицидальными наклонностями, пострадавшим от сексуального насилия, с проблемами общения и так далее.

Онлайн-консультирование, по мнению специалистов, сегодня является наиболее актуальной формой психологического консультирования. В Петербурге работают четыре онлайн-службы: проект «Помощь рядом», проект «Твоя территория. Онлайн», интернет-сервис Центра восстановительного лечения и сервис Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт». В прошлом году за онлайн-консультацией в сервисы обратилось более 12 тыс. детей и подростков.

Кроме того, в штате петербургского уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой с 2013 года работает служба примирения, в которую входят психологи, специализирующиеся на разрешении семейных конфликтов. «За годы работы с их помощью сотням семей удалось решить свои разногласия и договориться между собой в интересах ребенка»,— рассказали в аппарате петербургского омбудсмена.

Психологическая помощь детям и подросткам оказывается и в частных медицинских учреждениях Петербурга. По словам детского психолога Елены Галицыной, консультирующей в одном из частных медицинских центров города, количество сеансов определяется в каждом индивидуальном случае. «Это может быть как единичная консультация с рекомендациями по коррекции семейного взаимодействия, так и несколько лет взаимодействия ребенка и семьи с психологом, когда психолог выполняет для ребенка функцию безопасного взрослого и является связующим звеном между ребенком и родителями в сложных ситуациях»,— говорит она. По словам Павла Панасенко, руководителя центра психотерапии и логопедии частного медицинского центра, если посчитать грубо по статистике, это 10–15 консультаций с периодичностью один-два раза в неделю. Результатом работы психолога, по его мнению, является нормализация эмоционального состояния ребенка, улучшение детско-родительских отношений.

Мария Кузнецова