Новинки будут присоединены к Нижнему Новгороду

Новинский сельсовет Богородского района присоединен к Нижнему Новгороду.

Закон о преобразовании этих муниципальных образований приняло сегодня Законодательное собрание Нижегородской области. Депутаты проголосовали за законопроект сразу в двух чтениях, несмотря на обращение к ним жителей Новинок, которые накануне собрались на митинг и просили народных избранников не спешить, поскольку, по их мнению, данное решение не подготовлено и вступление его в силу с 1 января создаст проживающим в поселке массу бытовых проблем, а также может привести к повышению налогов и тарифов.

В то же время, жители Нижнего Новгорода, ставшие в свое время дольщиками жилых комплексов «Окский берег» и «Новинки Smart City», расположенных на территории сельсовета, которая становится частью территории областного центра, поддерживают решение властей об объединении, рассчитывая, что это поможет решить проблему этих двух масштабных долгостроев. Представитель инициативной группы обманутых дольщиков Андрей Белов сказал «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что процесс присоединения только начнется с 1 января, поэтому на принятие всех необходимых мер есть не месяц, а значительно больше времени.

Заместитель председателя комитета по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту Валерий Антипов отреагировал на позиции, выражаемые обеими инициативными группами. Он сказал журналистам, что администрации Нижнего Новгорода нужно вести разъяснительную работу с населением и утвердить «дорожную карту» для обеспечения дальнейшего развития поселения.