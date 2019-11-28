«В 2020 году продолжим инвестировать в генерацию, экологию и транспорт тепла»

— Каковы основные итоги производственной деятельности Новосибирского филиала? Насколько показатели выработки электрической и тепловой энергии отличаются от прошлогодних?

— Суммарная выработка электроэнергии всеми тепловыми станциями Новосибирского филиала, включая Барабинскую ТЭЦ, составила 8,5 млрд кВт•ч. Результат по тепловой энергии — более 9 млн Гкал. Тут все идет в соответствии с планом. В производстве электроэнергии рост составил 0,5%, но надо учитывать, что оно жестко регулируется системным оператором. Именно он руководит загрузкой станций, исходя из текущих потребностей Сибири и даже России в целом.

Объем производства тепловой энергии, в свою очередь, зависит от погодных условий, которые диктуют сроки начала отопительного сезона. В этом году город начал его позже обычного из-за теплой осени. В Новосибирске и Куйбышеве отопительный сезон стартовал 25 сентября. По выпуску тепловой энергии мы также примерно на уровне прошлого года.

— Какие средства были вложены в ремонт и модернизацию генерирующих мощностей СГК в Новосибирске? Какие работы в этой сфере оказались наиболее масштабными? Чем была вызвана их необходимость?

— В станции при подготовке к отопительному сезону 2019/20 компания вложила около 3 млрд руб. Из этой суммы свыше 2 млрд руб. пришлись на капремонт, и еще 700 млн руб. — это инвестиции.

Первоначально мы планировали на всех ТЭЦ отремонтировать 13 основных агрегатов. Но, проконтролировав состояние оборудования, специалисты пришли к выводу, что еще на трех объектах ремонт должен быть расширен и, соответственно, переведен в статус капитального. Например, это касается турбогенератора №4 Барабинской ТЭЦ мощностью 25 МВт. В результате список объектов в капремонте вырос до 16.

— То, что ремонтировать приходится сверх плана, — это стандартная ситуация?

— Капремонт оборудования ТЭЦ делают либо раз в пять лет, либо исходя из количества отработанных часов: для турбин — 34 тысячи, для котлов — 27 тысяч. Но ремонт может понадобиться как раньше, так и позже — это решение принимается после проверки технического состояния агрегатов. Изначально при формировании бюджета программы мы резервируем часть средств на такой капремонт сверх графика.

— В какие проекты на ТЭЦ инвестировали 700 млн рублей?

— Что касается инвестиций, то они превысили прошлогодние на 160 млн руб. Если сформулировать кратко, то в основном это вложения в надежность и экологичность производства, а также в мероприятия по усилению безопасности объектов компании. В качестве конкретного примера приведу техническое перевооружение водогрейного котла №2 на ТЭЦ-5. На этой станции, помимо основного энергетического оборудования, также находится пиковая водогрейная котельная. Семь котлов, которые должны включаться, если появятся пиковые нагрузки в аномальные морозы и не будет хватать основного оборудования. Котлы требовали уже не просто капитального ремонта, а инвестиций в техперевооружение.

Если продолжать говорить об инвестициях в ТЭЦ-5, стоит сказать и о восстановлении обдувочных и обмывочных аппаратов поверхностей нагрева на всех шести котлах. Это необходимо было сделать для снижения зашлаковки котлов и, как следствие, увеличения сроков их работы. Добавим инвестиции в гидротехнические сооружения и систему оповещения по требованиям промышленной безопасности. В итоге именно на ТЭЦ-5 и пришлась основная доля наших инвестиций — почти 500 млн руб.

На Барабинской ТЭЦ мы начали реализовывать проект модернизации водоподготовительной установки: в этом году разработаны основные технические решения. Это тоже можно назвать инвестициями в надежность, поскольку у местной воды не очень хорошее качество — большое количество солей и примесей, которые негативно влияют на работу оборудования. В целом наши затраты на этот проект составят почти 90 млн руб.

— Есть ли уже утвержденные планы на следующий год?

— Ремонт и инвестиции в генерацию в 2020 году будут не в меньших объемах, чем в этом. Во-первых, есть необходимость сохранения объема работ; во-вторых, надо иметь в виду, что и цены растут. Производство у нас металлоемкое, материалоемкое, а металлурги и промышленники работают в нерегулируемой ценовой зоне. Они сами устанавливают цены на свою продукцию. Могу сказать, что в этом году цены на металл выросли не на процент инфляции, а заметно больше. Вопрос в том, какой будет динамика в будущем году.

— Как учитывается при ремонтах экологический аспект и как поддерживается экология производства тепла?

— На решение экологических задач было направлено порядка 10% от общей суммы на ремонтные работы, то есть около 200 млн руб. Это, в первую очередь, ремонт систем газоочистки, а также целый комплекс мероприятий для поддержания работоспособности золоулавливающих установок (у нас используются как электрофильтры, так и эмульгаторы). Эти вложения примерно в равной степени коснулись всех станций.

Проведен ремонт дымовых труб на Барабинской ТЭЦ и на ТЭЦ-2, вложено 50 млн руб. Он делается с периодичностью, которая определяется экспертизой, и в 2019 году подошел срок этих объектов.

В близком будущем Новосибирский филиал СГК планирует приступить к наращиванию дымовых труб на ТЭЦ-4. Эта задача давно назрела и требует решения. На ТЭЦ-4 самые низкие трубы среди всех наших станций — всего 60 м. Этой темой занимались еще в начале 2000-х годов, а после прихода СГК в Новосибирск подготовка активизировалась. Дело в том, что раньше у нас не было разрешения Министерства обороны РФ и Новосибирского авиационного завода им. Чкалова на увеличение высоты труб из-за глиссады аэродрома завода. Но в этом году, наконец, нам согласовали наращивание этих труб до 98 м, то есть более чем в полтора раза. Это улучшит зону рассеивания. Сейчас прорабатываем технические решения, а реализовывать проект будем, скорее всего, в 2021–2022 годах. Инвестиции, я полагаю, составят порядка 100 млн руб.

Подчеркну, этот проект не означает, что сегодня 60-метровые трубы несут какую-то экологическую угрозу новосибирцам. Они и сейчас отвечают всем требованиям, и в зоне рассеивания при нашей юго-западной розе ветров населенных пунктов нет.

— Подведите итог выполнения инвестиционной программы, касающейся тепловых сетей. Какой объем работ удалось выполнить в этом году?

— Напомню, что решением генерального директора СГК Степана Солженицына первоначально заложенная на ремонт теплосетей сумма была увеличена на 270 млн руб., всего было вложено 721 млн руб. В результате мы провели капитальный ремонт 5 км магистральных сетей. Это, конечно, крайне мало по сравнению с тем, сколько надо сделать. Работы велись только на самых проблемных участках, которые были выявлены.

Трудность заключалась еще и в том, что необходимо было соотносить наши планы с ходом федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Важно было не допустить разрытий уже отремонтированного дорожного полотна.

Не менее серьезной оказалась и проблема с подрядчиками ремонтных работ. На двух участках даже пришлось их менять. Подрядчики определяются по итогам закупочных процедур. Можно, конечно, задавать вопросы к системе проведения закупок, но она типовая и прописана в федеральном законе.

Я сегодня даже не говорю о том, что кто-то из подрядчиков оказался недобросовестным. Главная проблема заключается в утрате необходимых для таких работ компетенций. Если 10–15 лет назад на новосибирском рынке работали компании, хорошо знавшие специфику ремонта тепловых сетей, то этот год показал, что с подрядчиками просто беда. Пальцев одной руки хватит на то, чтобы пересчитать хорошо зарекомендовавшие себя фирмы. То же касается и выбора подрядчиков для благоустройства участков после разрытий. В этом году были случаи, когда подрядчики, начав работу, просто исчезали.

Ремонтные работы затянулись по времени. К этому привела совокупность проблем и ошибок как со стороны подрядчиков, так и с нашей стороны. Но мы практически выполнили весь запланированный объем работ и сделали выводы, чтобы избежать этих проблем в будущем году.

— Что будете менять в организации процесса?

— Изменены сроки проведения закупочных процедур. В 2018 году только в декабре были определены суммы затрат на ремонты. Пока прошли закупки, пока были сделаны проекты… К ремонту приступили только в мае, а кое-где и в июне.

В этом году такие процедуры уже идут, они рассчитаны на ноябрь-декабрь. До конца месяца мы запускаем закупочную кампанию по определению подрядчиков по благоустройству. После ее завершения мы будем понимать, кто будет работать. Заявки по материалам для подрядных работ уже сделаны.

— На что будут направлены инвестиции в этой сфере?

— На следующий год капитальный ремонт на тепловых сетях запланирован как минимум в тех же объемах, что и в 2019 году, скорее всего, даже на 50 млн рублей больше. Предполагается вложить в коммуникации около 770 млн руб.

Кроме того, мы продолжим практику замещения котельных предприятий и переключения потребителей на систему централизованного теплоснабжения. В этом направлении Новосибирский филиал СГК движется второй год. В прошлом году мы заместили таким образом восемь котельных. В этом аналогичная работа идет с переключением нагрузки котельной предприятия «Экран-энергия» на мощности ТЭЦ-4.

На следующий год уже есть договоренности и с застройщиками, которые имеют свои котельные, и с некоторыми заводами. Есть подписанные соглашения. По некоторым объектам переговоры еще идут.

Стоит сказать и о приобретении техники для ведения неразрушающего контроля. Конечно, самый эффективный метод контроля — это испытания. Но состояние сетей в большинстве своем таково, что любой контроль оказывается недостаточным. В этом году мы испытания провели в 12 этапов.

В ряде случаев «давили», затем устраняли дефекты, потом снова повышали давление. Но тем не менее при развороте отопительной системы и за прошедшее после него время зарегистрировано почти 650 дефектов. Сегодня держим на контроле десятка четыре из них. Если они развиваются, то не ждем, когда произойдет инцидент, — специалисты выходят на объект заранее. Стараемся схему собрать так, чтобы устранять дефекты при минимальном количестве отключенных потребителей, иногда на пониженных параметрах в течение светового дня.

Впрочем, основные дефекты регистрируются или в начале отопительного сезона, или при его окончании. Причина в 85% случаев — это наружная коррозия. Дело в среде, в которой находятся трубопроводы. Новосибирск только на 20% обеспечен ливневой канализацией. Поэтому ухудшается теплоизоляция, наносятся илистые отложения в каналы. При вскрытиях зачастую обнаруживается, что трубы наполовину лежат в иле.

— СГК неоднократно заявляла о том, что считает долгосрочное тарифное регулирование самым эффективным способом организации финансирования теплового хозяйства. Компания намерена инициировать какие-то шаги в этом направлении?

— Такая инициатива должна исходить от властей. Мы же, со своей стороны, будем рассказывать представителям власти и общественности о преимуществах метода «альтернативной котельной». Сегодня это единственный эффективный способ обеспечения финансирования ремонтов и дальнейшего развития теплового хозяйства. Пока мы в переговорах.

К финансированию добавили волонтерство



Теплоэнергетика в силу своей специфики - социально ориентированная отрасль. Помимо выполнения прямых обязанностей — развития инфраструктуры и стимулирования социально-экономического развития региона, предприятия стремятся принять посильное участие в реализации социальных проектов. Не просто профинансировать, а вовлечь в общественно-полезные мероприятия своих сотрудников, членов их семей и просто неравнодушных людей — это становится приоритетом в социальной политике, отметили в «Сибирской генерирующей компании» (СГК).

В России наблюдается приток вложений в деятельность некоммерческих организаций со стороны бизнеса. Так, по данным исследования ВШЭ «Источники финансирования НКО в России», за 2010–2017 годы доля некоммерческих организаций, которые получали средства от бизнеса, с 2010 года увеличилась вдвое — до 29%.

В «Сибирском центре поддержки общественных инициатив» этот тренд подтверждают и отмечают, что в 2018 и 2019 годах тенденция укрепилась. Бизнес становится важным участником формирования региональной повестки развития инфраструктуры в регионах.

В СГК в этом году на реализацию совместных с регионами социально значимых мероприятий направлено более 16 млн руб. В частности, компания приняла активное участие, а также стала инициатором таких акций, как экологические сборы, благотворительность, спортивные соревнования и слеты, интеллектуальные форумы и чемпионаты.

В 2019 году все сотрудники компании массово приняли участие в акции «День донора».

Летом в Новосибирской области энергетики провели благотворительный турнир по футболу. Взнос участники направили на реконструкцию Ояшин­ского детского дома-интерната, в котором проживают 440 детей-инвалидов, оставшихся без попечения родителей.

В сентябре на новосибирской ТЭЦ-4 молодежный совет СГК провел экологическую акцию по сбору мусора: отправил на переработку 500 кг отходов, в том числе 200 кг использованных батареек и 300 кг пластиковых крышек.

Также сотрудники компании в октябре приобрели корма для животных и раздали их новосибирским приютам.

Президент «Сибирского центра поддержки общественных инициатив» Елена Малицкая отмечает рост социальной ответственности крупного бизнеса в Сибири. «Несмотря на то, что денег у бизнеса в последние годы стало меньше, желания участвовать в реализации социальных проектов — больше, в том числе в части развития волонтерства среди своих сотрудников. Эти инициативы положительно сказываются на имидже компании, руководители более уверены в своем бизнесе, а власти и общество более лояльны к ним»,— говорит собеседница и отмечает, что таких компаний в Сибири пока не очень много.

Между тем премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 ноября распорядился утвердить концепцию развития сферы благотворительности в России до 2025 года. Согласно распоряжению, основные задачи концепции — это увеличение вовлеченности граждан и организаций в благотворительность, повышение эффективности работы благотворительных организаций, поддержка самоорганизации участников, включая распространение лучших практик. По итогу реализации концепции, согласно документу, должна вырасти поддержка благотворительности в обществе, в том числе со стороны представителей бизнеса.

Светлана Донская

Трубы горят



В регионах Сибири более 80% тепловых сетей, которые были проложены 25–30 лет назад, выработали свой ресурс и требуют капитального ремонта или замены. Теплоснабжающие организации признаются, что средств на глобальную модернизацию сетей и оборудования не хватает, и ремонтируют только самые критичные участки. Для решения проблемы одни города присматриваются к новым способам организации работы, например осваивают метод «альтернативной котельной», другие надеются получить государственные субсидии на модернизацию сетей.

Новосибирск

Протяженность тепловых сетей в Новосибирске более 3 тыс. км, 64% из них находятся в эксплуатации более 30 лет. Как сообщили в «Сибирской генерирующей компании» (СГК), Новосибирск является одним из самых проблемных городов Сибири. На него приходится половина от общего количества всех повреждений на теплосетях в четырех крупнейших городах присутствия СГК.

Так, в отопительный сезон 2018/19 число повреждений на новосибирских теплотрассах почти достигло двух тысяч единиц. Для сравнения: в Рубцовске их было 506, в Барнауле — 460, в Красноярске — 330, а в Кемерово — 224.

В подавляющем числе случаев причиной дефектов стала внешняя коррозия трубопроводов из-за затопления каналов, плохой гидроизоляции и отсутствия или нерабочего состояния дренажных систем. Перед началом текущего отопительного сезона в Новосибирске специалисты СГК проверили 69% магистральных тепловых сетей методом акустической диагностики, после чего компания увеличила бюджет ремонта с 479 млн руб. в 2018 году до 721 млн руб. в 2019-м.

«Из-за высокого износа теплосетей и недостаточного финансирования правильный выбор проблемных участков для замены крайне важен. Для этого учитывается срок эксплуатации, количество повреждений, результаты диагностики и количество подключенных потребителей»,— прокомментировали в компании.

Сегодня на ремонт тепловых коммуникаций тратится только 8% от всех поступающих тарифных денег, из них 33% — на топливо, 15% — на оплату труда, 17% уходит на НДС и 7% — на другие налоги, сообщили в СГК.

Другие города

В зону ответственности СГК входят Алтайский и Красноярский края, Кемеровская и Новосибирская области, республики Тыва и Хакасия — всего 16 городов и поселков. Наиболее проблемным городом с точки зрения ремонта теплосетей сегодня является Новосибирск, ранее с ним конкурировал Рубцовск, где ситуация была просто катастрофической. Здесь износ теплосетей достигал 90–100%. Проблему с Рубцовском удалось решить с помощью перехода на тарифообразование по методу «альтернативной котельной», что позволило вложить в ремонт значительные инвестиции — более 2 млрд руб. за 2018 год. Теперь метод решили опробовать и в Барнауле. Здесь в ремонтную кампанию 2019 года на теплосетях Алтайский филиал СГК вложил 1,2 млрд руб., отремонтировав более 30 км тепловых сетей. «Переход на новый метод тарифообразования позволит привлечь финансовые инвестиции в систему теплоснабжения города в размере более 6 млрд руб.»,— рассказали в пресс-службе администрации Барнаула.

Томск снабжает теплом АО «ТомскРТС» — дочерняя компания АО «Томская генерация» (входит в состав группы «Интер РАО»). Протяженность теплосетей в городе — более 636 км. По данным «ТомскРТС», из-за роста износа оборудования на тепловых сетях в ходе гидравлических испытаний обнаружено 2,4 тыс. дефектов — это на 23% больше, чем в 2018 году. «В настоящее время в перекладке нуждаются около 500 км теплотрасс. За предыдущие четыре года работы „ТомскРТС“ капитально отремонтировала и реконструировала около 25 км тепловых сетей. Еще 5 км теплотрасс компания модернизирует в текущем году. Именно такой объем перекладки обеспечивает действующий тариф на услуги теплоснабжения, денег на полноценную модернизацию компании не хватает. Способы увеличения объемов финансирования на замену изношенных теплотрасс сегодня разрабатывают и руководство компании, и власти Томской области. В частности, рассматривается возможность выделения дополнительных средств из городского бюджета, как ранее сообщал заместитель генерального директора, главный инженер АО «ТомскРТС» Владимир Бондарюк. Согласно инвестиционной программе компании на период 2019–2023 годов, общий объем капитальных вложений составит 1,292 млрд руб. собственных средств.

В Омске обслуживанием теплосетей занимается АО «ОмскРТС» под управлением АО «ТГК-11» (входит в состав группы «Интер РАО»). Протяженность магистральных сетей в однотрубном исчислении составляет 519,6 км. В целом за девять месяцев 2019 года здесь был проведен капитальный ремонт 3,9 км трубопровода.

В Иркутске более 800 км теплосетей обслуживают предприятия ПАО «Иркутскэнерго». Основной поставщик тепла для жилищного фонда, социальной сферы, объектов общественно-деловой застройки и промышленных зон — Ново-Иркутская ТЭЦ (72% от суммарного отпуска тепла), муниципальные котельные (16%), котельные Иркутского авиационного завода, ведомственные и прочие котельные (12%). Летом 2019 года компания отремонтировала 2,4 км теплосетей Иркутска на общую сумму 152,5 млн руб.

По данным министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, на финансирование мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019/20 в регионе выделено 5, 7 млрд руб., в том числе из областного бюджета — 2,2 млрд руб., из местных бюджетов — 840 млн руб., средства предприятий жилищно-коммунального комплекса составили 2,8 млрд руб.

«В связи с тем, что средний срок износа тепловых сетей составляет около 25 лет, необходимо менять, перекладывать и модернизировать не менее 4% сетей ежегодно. С 2020 года будет действовать программа министерства строительства России о субсидировании перекладки, модернизации и реконструкции объектов с износом более 60%. Правительство Иркутской области планирует с помощью этого инструмента увеличить процент модернизации тепловых сетей. Кроме того, органы власти планируют привлечь к замене сетей и теплоснабжающие организации»,— сообщил заместитель министра ЖКХ региона Евгений Ветров.

Минстрой России предлагает на модернизацию изношенных сетей ЖКХ выделить дополнительно 366,2 млрд руб. из федерального бюджета в 2020–2024 годах. Ожидается, что это обеспечит замену более 6,9 тыс. км сетей теплоснабжения, а также более 240,5 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения.

Пока решается, как и на какие средства будут отремонтированы сети, износ продолжает расти. Согласно поручению правительства Российской Федерации, Минстрой России с привлечением экспертов и представителей бизнеса к 1 ноября разработал и подал на рассмотрение базовую концепцию Стратегии развития ЖКХ до 2035 года. Перспективы развития систем теплоснабжения — один из ключевых вопросов концепции. Помимо прочего, в ней должны рассматриваться повышение качества оказываемых услуг и культуры потребления, а также соблюдение баланса интересов потребителей и ресурсоснабжающих организаций. Документ внесен в правительство Российской Федерации для последующего расширенного обсуждения и доработки. Он определит, по какому сценарию будет развиваться отрасль в ближайшие 15 лет.

Маргарита Решетинская

Ожидаемый коллапс



Крупные порывы теплосетей в Новосибирске в ноябре этого года оставили без тепла более 200 жилых домов. Бригады теплосетевого подразделения СГК аварии ликвидировали, отопление и горячее водоснабжение были оперативно восстановлены. В качестве причин случившегося энергетики назвали критический износ сетей, но как кардинально изменить ситуацию — решения нет. Между тем, Сибирским управлением Ростехнадзора организована внеплановая проверка СГК, которая призвана установить причину аварии и виновных в ней лиц.

17 ноября без отопления и горячего водоснабжения на несколько часов из-за аварии на теплосетях остались жители 86 домов в Октябрьском районе Новосибирска.

19 ноября произошла коммунальная авария в Кировском районе, без тепла остались более 40 многоквартирных домов. Ситуацию осложнили морозы ниже 25 градусов.

23 ноября в Ленинском районе из-за аварии без отопления остались 118 многоквартирных домов.

Происшествие в правительстве области назвали чрезвычайным.

«Основная причина достаточно большого количества аварий на теплосетях, в частности в Новосибирске, — это все-таки „недоремонты“, которые копились десятилетиями»,— признал губернатор региона Андрей Травников.

По словам главы Новосибирской области, программа подготовки к отопительному сезону в 2019 году выполнена в полном объеме. Однако, по его мнению, для того чтобы «наверстать упущенное», даже при двукратном и трехкратном увеличении объемов ремонта потребуются годы.

В «Сибирской генерирующей компании» (СГК) еще одной причиной возникших аварий назвали наружную коррозию теплосетей, которая возникает из-за отсутствия в городе ливневой канализации. Ее функции фактически сегодня выполняет тепловая сеть — по каналам теплотрасс течет талая и дождевая вода.

Как отметил директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, увеличение тарифа на тепло не решит проблему кардинально. Городу нужно общее системное решение властей и теплоэнергетиков относительно замены коммуникаций.

«Сил и средств у нас достаточно, чтобы оперативно и в нормативные сроки дефекты устранять»,— заявил собеседник.

Сегодня власти совместно с теплоснабжающими организациями решают, каким образом увеличить объемы капремонта теплосетей. Между тем Сибирским управлением Ростехнадзора организована внеплановая проверка СГК, которая призвана установить причину аварии и виновных в ней лиц. «В частности, должны быть даны ответы на вопрос о том, по какой причине испытания тепловых сетей, проведенные в межсезонье, не выявили данных проблемных участков»,— прокомментировал министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов в ходе оперативного совещания в региональном правительстве.

При этом министр признает, что аварии — это результат хронической недофинансированности отрасли теплоснабжения. Необходимо заменять порядка 4-5% сетей каждый год, уверены в правительстве региона и отмечают, что эта работа должна вестись постоянно, что позволит поддерживать сети в устойчивом, эффективном состоянии.

Светлана Донская

«Цифра» повысит надежность энергосетей



В последние десятилетия наметился глобальный тренд цифровизации энергосистем. Инновационные технологии позволяют предприятиям этой отрасли сократить расходы на 3-4%. Эксперты отмечают, что энергетика становится одной из передовых по уровню внедрения инновационных разработок. Так, в Красноярске готовят к вводу в эксплуатацию уже вторую по счету в регионе цифровую подстанцию, в Новосибирске состояние трубопроводов систем отопления проверяет робот-сканер, в Кемерово состояние электросетей контролируют при помощи дронов. Рост уровня автоматизации повышает надежность и эффективность энергосистем, в том числе на объектах, расположенных на территориях с экстремальными климатическими условиями, заявляют представители отрасли.

Теплоэнергетики модернизируют коммуникации

Провозгласив курс на построение цифровой экономики, правительство России в 2018 году определило для отраслей ТЭК вектор научно-технологического развития до 2035 года. Однако многие компании теплоэнергетического комплекса России в целом и Сибири в частности задолго до этого проекта приступили к внедрению или использованию «умных» технологий на практике. К примеру, сегодня «цифра» используется для мониторинга энергосистем, для оперативно-дистанционного управления теплоснабжением, а также при строительстве коммуникаций.

В Новосибирской области две трети тепловых сетей старше нормативного срока, который составляет 30 лет. При этом некоторые участки на территории региона требуют ремонта задолго до истечения сроков годности. Как отмечают теплоэнергетики, на снижение ресурса влияют высокий уровень грунтовых вод и обильные паводки.

«При формировании программы капремонта очень важно понимать реальное состояние тепловых сетей. Поэтому наша задача — с помощью диагностики заранее найти слабые места теплосетей»,— говорит Петр Бажин, советник генерального директора «Новосибирской теплосетевой компании», входящей в состав ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК).

Методы диагностики становятся все более совершенными. Так, этим летом состояние магистральных теплосетей в Новосибирске впервые проверил робот-сканер. Со скоростью 40 м/ч аппарат исследовал внутреннее состояние труб двумя способами — визуальным и магнитным. «Результаты оказались очень точными. Вскрываем трубу — все так, как показывал робот! Он увидел даже те дефекты, которые не удавалось диаг­ностировать другими методами»,— доволен Петр Бажин.

Робот-сканер работает, используя метод переменного намагничивания (на трубу подается магнитное поле и оценивается его величина на различных участках). По заказу СГК специалисты в 2019 году обследовали 2,6 км трубопроводов в Новосибирске, в основном в районе Горского жилмассива вдоль дамбы Коммунального моста. Этот участок тепловых сетей от ТЭЦ-2 осуществляет теплоснабжение «старого» Новосибирска — от станции метро «Речной вокзал» до территории Оперного театра. Исследование показало изношенные участки и дефекты коммуникации, которые впоследствии были устранены.

Ранее испытания сканера проходили в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Ярославле и Тюмени, после чего применение этих аппаратов масштабировали на остальные регионы России. Главное пре­имущество робота перед другими методами диагностики — он обеспечивает сплошное сканирование поверхности, отмечают теплоэнергетики.

С 2016 года в Новосибирске проводится диагностика теплосетей методом акустической томографии. Эта технология, в отличие от роботов, позволяет диагностировать дефектные участки трубопровода без изменения эксплуатационного режима. Обследование осуществляется с использованием акустического томографа, который при помощи вибродатчиков и регистраторов фиксирует шум тока транспортируемой жидкости в трубе. Результат исследования выводится на компьютер в виде графиков с наглядной информацией о том, в каких местах сети изношены или дали течь. Однако этот метод менее точен в сравнении с роботом-сканером.

С 2015 года теплоэнергетики также пользуются при диагностике коммуникаций тепловизором. Он показывает скрытые утечки тепла, помогает обнаружить подтопление тепловых сетей, оценить тепловые потери, отмечают эксперты.

Новые технологии используются не только в диагностике, но и при строительстве тепловых сетей. Так, в ходе подготовки к отопительному сезону в Новосибирске в этом году СГК уложила больше километра так называемых «умных» труб на улицах Мира, Обской и Фабричной. ППУ-трубы представляют собой изделие «труба в трубе»: внутри сталь, снаружи слой полиэтилена, а между ними пенополиуретан. В тепловую изоляцию такой трубы встроены медные провода, и если где-то появится протечка, то по изменившемуся сопротивлению на проводах энергетики мгновенно о ней узнают. ППУ-трубы почти в два раза дороже обычных, однако их ресурс выше, так как конструкция герметична и ей не страшна основная причина возникновения повреждений — наружная коррозия металла из-за грунтовых вод.

Помимо систем диагностики и новых технологий строительства, в отрасли теплоэнергетики сегодня пользуются популярностью инновационные датчики, оборудование, каналы передачи, информационные системы и программное обеспечение. В некоторых регионах теплоэнергетические компании уже приступили к установке в многоквартирных домах устройств сбора и передачи данных (УСПД). Оборудование подключается к узлам учета тепловой энергии, и с его помощью собирается информация о потреблении внутри дома.

Одновременно в ТЭК находит все большее применение индустриальный интернет вещей (IIoT). Он позволяет организовать удаленный сбор технологических данных о работе оборудования с большим сроком эксплуатации. Так как внедрение платформ IIoT производится быстро и стоит сравнительно недорого, а экономический эффект от него превышает затраты, эта технология постепенно становится трендом энергетической отрасли.

«Интернет вещей позволяет производить более детальный анализ работы энергосистемы в целом, вывести на новый уровень качество принимаемых решений, так как теперь для создания прогноза используется несравнимо большее число достоверных данных. Появились новые и более надежные исполнительные устройства (выключатели, реклоузеры) и возможность надежно регулировать подачу энергии. Все это должно привести к росту надежности и эффективности сети даже в условиях естественного старения оборудования»,— объясняет руководитель группы IoT компании Softline Валерий Милых.

Кроме этого, сегодня на предприятиях тепловых сетей реализуются проекты по автоматизации центральных тепловых пунктов с применением энергосберегающих технологий и переводом их в автоматический режим работы без постоянного присутствия эксплуатационного персонала на местах.

Технологии проникли в электросети

Электрические сети также «умнеют» с распространением «цифры». Сегодня с целью технического перевооружения в отрасли идет строительство новых, технологически оснащенных подстанций, модернизируются существующие, применяются дроны для исследования сетей на протяженных участках. «Чем больше задач будет переложено „на плечи“ машин, тем больше квалифицированного персонала будет избавлено от рутинной и опасной работы»,— уверен руководитель группы IoT компании Softline Валерий Милых.

В Сибири пилотные проекты по созданию цифровых сетей реализует компания «Россети». В первую очередь новое оборудование устанавливается в регионах, где отмечены наиболее высокие потери электроэнергии, например в Кузбассе. Потери здесь обусловлены высокой загрузкой линии промышленными объектами. Цифровой метод диагностики позволил в этом регионе вовремя выявлять проблемы в работе, продлил срок службы и снизил на 3-4% затраты на замену трансформаторов.

«Ново-Чертинская электроподстанция (Кемеровская область) в качестве площадки для внедрения автоматизированной системы мониторинга и диагностики выбрана не случайно. Срок службы трансформатора здесь превышает 25 лет, а подстанция снабжает электроэнергией четыре десятка социально значимых объектов, девять угольных предприятий, тяговые железнодорожные подстанции и почти 30 тысяч жителей»,— рассказал главный инженер кузбасского филиала «Россети Сибирь» Сергей Тараданов. По его словам, сегодня 80% данных мониторинга эксплуатации электросетей Ново-Чертинской подстанции собираются дистанционно, хотя еще в прошлом году эти цифры специалисты выписывали вручную.

Аналогичный проект компания реализовала в 2017 году в Красноярске. В ближайшее время здесь же будет запущена вторая в регионе цифровая подстанция — Молодежная, которая уже поставлена под рабочую нагрузку. «Использование современных технологий позволяет полностью управлять подстанцией дистанционно и обеспечивать постоянный мониторинг ее работы на расстоянии»,— рассказывает генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Высокотехнологичные подстанции позволяют сделать энергоснабжение более стабильным. На таких объектах нет постоянно присутствующего дежурного персонала, они работают автономно. В то же время цифровые подстанции не только эффективнее предыдущей версии с аналоговым оборудованием, но и дешевле. Дело в том, что на новых объектах используется в десять раз меньше кабеля.

Кроме этого, сегодня отрасль освоила и активно внедряет устройства автоматического управления и защиты ЛЭП — реклоузеры, которые автоматически определяют поврежденный участок, отключают его и подают потребителям электроэнергию по резервной линии. Технология также позволяет значительно сократить время ремонта. Если раньше бригаде электриков на поиск неисправностей требовалось два-три часа, то теперь причину устанавливать не надо, автоматика сама подсказывает, какое именно место в сети требует замены.

«Цифровизация жизненно необходима компаниям энергетического комплекса. Распределительные сети в России имеют колоссальную протяженность. Их сложно контролировать. Оборудование стареет и требует больше внимания. Необходимо внедрять современные меры контроля за состоянием линий, разрушением опор, их наклоном, разрушением изоляторов, методы точного определения мест коротких замыканий и выявления причин этих проблем»,— рассказывает Валерий Милых.

Использование современных автоматизированных систем позволяет измерять параметры электрической сети и управлять нагрузкой, фиксировать нарушения режима работы и автоматически уведомлять об этом, а также оперативно осуществлять локализацию неисправностей.

Незрелость рынка препятствует внедрению инноваций

«В сознании руководителей многих компаний прочно закрепился миф о дороговизне цифровых решений»,— делится своими наблюдениями руководитель по продажам региона Сибирь и Дальний Восток компании Schneider Electric Александр Самохин. Однако, по его словам, стоимость внедрения проекта на базе технологии интернета вещей выше «обычного» варианта на 10–15%.

«Увы, не все готовы планировать и мыслить на перспективу. Зачастую для лиц, принимающих решения, главная цель — сэкономить, прежде всего на этапе капитальных вложений, и в погоне за этой целью они упускают возможности повышения эффективности и конкурентоспособности предприятия благодаря внедрению инновационных технологий»,— считает господин Самохин.

Сдерживают цифровизацию и другие факторы. Энергокомпаниям бывает сложно оценить экономическую эффективность внедрения инноваций, поскольку большая часть эффекта внедрения не влияет напрямую на экономию электроэнергии. Но зато эти инновации уменьшают количество нештатных ситуаций, а значит, делают работу предприятия более надежной и предсказуемой, что в конечном итоге повышает прибыльность и капитализацию компании.

По мнению Александра Самохина, к числу основных проблем внедрения инноваций в энергетике в первую очередь можно отнести незрелость рынка. «Сегодня мало компетентных компаний, занимающихся внедрением передовых решений. Такая тенденция формируется из-за низкого спроса, отсутствия квалифицированных кадров либо недостаточной теоретической подготовки специалистов»,— считает он.

По словам Валерия Милых, альтернативы использованию «умных» технологий нет: для эффективной работы энергетического комплекса необходимо выявлять наиболее «слабые» элементы в сети и производить их замену или ремонт до выхода из строя, чтобы минимизировать время простоя. Без глобальных систем анализа состояния и построения прогноза не обойтись, отмечает собеседник.

Дмитрий Сердцев

Инвестиции в теплосети: опыт Алтайского края



Переход на новую модель раса стоимости теплоэнергии, за два года с момента реализации вывел систему теплоснабжения города Рубцовска в Алтайском крае из кризиса. Тем не менее, пока не понятно насколько активно опыт будет перениматься другими регионами.

Метод «альтернативной котельной» официально утвержден российским законом от 29 июля 2017 года. Новая методика устанавливает потолок тарифа на долгосрочный период (на 10 лет и более). Инвестор и местные власти изначально просчитывают затраты, необходимые вложения в инфраструктуру, после чего устанавливают верхнее значение тарифа, при этом фактическое может быть ниже. Ставка формируется исходя из затрат ресурсоснабжающих организаций (ремонт, модернизация оборудования, зарплата и т.д.), а также прибыли, которую может получить поставщик тепла. При рассмотрении тарифа до его утверждения из него могут исключаться необоснованные затраты. На новый метод в рамках пилотного проекта должны перейти 19 российских городов.

Алтайский край стал первым регионом РФ, перешедшим на метод «альтернативной котельной». Проект был реализован «Сибирской генерирующей компанией» (СГК) в 2016 году в Рубцовске (здесь проект был реализован до вступления в силу закона об «альткотельной», по согласованию с местными властями).

Жить в режиме ЧС

Определить единого теплоснабжающего оператора и перейти на метод «альтернативной котельной» Рубцовску пришлось из-за стечения обстоятельств. В советское время здесь действовало несколько предприятий всесоюзного значения. Градо­образующим был Алтайский тракторный завод, на территории которого располагалась котельная — Рубцовская ТЭЦ. Она отапливала северную и центральную части города. Южную часть города отапливало МУП «Рубцовские тепловые сети». Со временем завод разорился, и Рубцовская ТЭЦ перешла в собственность ООО «Инвестиционно-девелоперская компания» (ИДК), отвечающего за теплоснабжение.

С годами Рубцовская ТЭЦ пришла в плачевное состояние: износ основного оборудования составил почти 100%. Директор подразделения СГК в Рубцовске Максим Новов вспоминает, что ИДК не только не ремонтировала сети в необходимом объеме, но и закупала некачественный уголь. В итоге зимой 2011 года в нескольких сотнях квартир температура упала до 8–12 градусов. Еще через год три котла были остановлены из-за поступления некачественного угля. В 2014-м Ростехнадзор выдал постановление о невозможности дальнейшей эксплуатации Рубцовской ТЭЦ. «В ноябре 2016 года в городе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за полного отсутствия топлива на складе теплостанции»,— рассказал Максим Новов.

В том же году ИДК из-за накопившихся долгов направила в администрацию уведомление о завершении эксплуатации объекта. Ситуация была критической. По словам депутата рубцовского горсовета Ирины Кох, ИДК предпринимала попытки поднять тариф, однако вложений в инфраструктуру практически не делалось.

«Зима 2015/16 проходила в режиме постоянного обсуждения проблем теплоснабжения. В кабинете главы города собирались представители регионального правительства, силовики, обсуждали, на сколько дней остается на станции угля, какие механизмы могут выйти из строя, какого качества придет топливо, каким образом выходить из критической ситуации. Так было долгие годы: семь месяцев отопительного сезона — сплошная ЧС»,— поделился глава администрации Рубцовска Дмитрий Фельдман.

Износ оборудования на второй теплостанции — МУП «Рубцовские тепловые сети» — превышал 60%, а износ сетей составлял более 84%. СГК заявила о готовности после заключения концессионного соглашения инвестировать в развитие теплосетевой инфраструктуры города и «южной котельной».

Соглашение о переходе на метод «альтернативной котельной» СГК заключила с региональными властями до 2032 года. Официально оно начало действовать с августа 2019 года. Однако к этому моменту СГК уже вложила в развитие инфраструктуры более 2 млрд руб., большая часть этих средств пошла на реконструкцию «Южной тепловой станции», которая должна была стать единственным и бесперебойным источником теплоснабжения города. 10 августа 2017 года энергетики окончательно отключили Рубцовскую ТЭЦ.

В этот же период началась масштабная реконструкция «Южной тепловой станции». Здесь установили два новых котла общей мощностью 60 Гкал/ч, чтобы обеспечить отопление северной и центральной частей города. Заменили 13,2 км сетей, построили 6,2 км, из которых 5 км — перемычка между двумя тепловыми контурами, которые теперь запитаны из одного источника. В 2018 году установили паровую турбину для нужд самой станции. Сейчас количество электроэнергии, вырабатываемое турбиной, превышает потребности станции. Поэтому СГК рассматривает варианты продажи электроэнергии другим потребителям.

«Многие годы тарифообразование в городе имело социальную направленность. Рубцовск потерял пять заводов. Все это отражалось на стоимости выпускаемой продукции. И средства заводов, которые должны были пойти на реновацию сетей, выхолащивались. А надо было менять все и сразу. С этим и вышли к жителям. Другого выбора, кроме как перейти на „альтернативную котельную“, не было. В итоге после прихода СГК люди почувствовали, что в домах стало тепло и что вся работа была не зря. Подготовились к отопительному сезону 2019/20 мы уже с другим настроением»,— отметил Дмитрий Фельдман.

Альтернатива для Барнаула

В августе этого года Министерство энергетики РФ одобрило запуск масштабного проекта по модернизации системы теплоснабжения в Барнауле — город вслед за Рубцовском был отнесен к ценовой зоне теплоснабжения. В сравнении с соседним Рубцовском, ситуация здесь не столь катастрофична. Тем не менее 60% теплосетевои инфраструктуры эксплуатируются сверх нормы более 30 лет.

«Общая сумма инвестиций в теплосетевой комплекс Барнаула в ближайшие 10 лет составит 7,8 млрд руб., из них 1,8 млрд руб. — в рамках заключенного концессионного соглашения, 6 млрд руб. — в рамках перевода Барнаула в ценовую зону теплоснабжения. В этом году мы в четыре раза увеличили объемы финансирования в тепловые сети Барнаула. Раньше тариф нам позволял менять в рамках ремонтной программы около 3 км теплосетей, в рамках капремонта — 10 км магистральных квартальных сетей. В этом году мы перешагнули порог в 30 км и сделали это все буквально за пять месяцев»,— рассказал директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

По его словам, это первые шаги в направлении модернизации теплосетевого комплекса города. Всего планируется в период действия соглашения заменить 132 км тепловых сетей помимо тех, что стоят в плане на замену в рамках установленного тарифа. 95 км будет поменяно в течение пяти лет. Помимо тепловых сетей СГК реконструирует центральные тепловые пункты (ЦТП), меняет теплообменное и насосное оборудование.

«В рамках повышения эффективности системы теплоснабжения провели ряд работ по замещению неэффективных котельных, и эту работу будем продолжать. Сейчас занимаемся улучшением экологической обстановке в Барнауле»,— продолжил Игорь Лузанов.

По его словам, сейчас в городе начинается переходный период, в течение которого СГК совместно с администрацией должны актуализировать схему теплоснабжения и указать все работы по инвестпрограмме. «Такая работа начата. После этого было подписано соглашение об исполнении этой схемы. Будут заключены договоры с потребителями, разработаны стандарты качества, которые предоставим в УФАС для контроля деятельности единой теплоснабжающей организации в рамках ценовой зоны»,— рассказал директор алтайского филиала СГК Игорь Лузанов.

Для инвесторов и потребителей

Участники экспертного совета «Эффективное взаимодействие власти и бизнеса в целях модернизации теплоэнергетического комплекса региона», который прошел в середине октября в Барнауле, сошлись во мнении, что метод «альтернативной котельной» выгоден как потребителям, так и инвесторам.

Для жителей процесс формирования тарифа на тепло становится более прозрачным и понятным. В Рубцовске, где СГК уже инвестировала в модернизацию системы теплоснабжения 2,1 млрд руб., еще до официального перехода на метод «альтернативной котельной» произошел единовременный рост тарифа на 25%, рассказал Максим Новов. Существующий в Барнауле тариф (1581 руб./Гкал без НДС) будет расти по формуле «инфляция плюс 2%» ежегодно. За 10 лет рост составит 21%, что почти на четверть ниже предельного уровня, установленного регулятором. Объясняя формулу в абсолютных числах, Игорь Лузанов отметил, что сумма, которую платят потребители за квартиру площадью 45 кв. м, подрастет всего на 370 руб. в год.

Очевидны преимущества и для инвесторов. «Раньше компания вкладывала в теплосетевой комплекс, но гарантий возврата инвестиций не было»,— отметил Игорь Лузанов. По его словам, тариф фиксируется на 10 лет. «У компании есть понимание выручки. Мы можем сразу увеличить сумму инвестиций, что при старой модели тарифообразования привело бы к резкому росту платежей»,— добавил он.

Юрий Мельников, старший аналитик по электроэнергетике Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» о перспективах «альтернативной котельной» в России: — Реформа теплоснабжения в России задумывалась, в первую очередь, для привлечения инвестиций в модернизацию активов — тепловых сетей, котельных и ТЭЦ. Накопленный износ в отрасли значителен, без масштабных инвестиций его нельзя устранить, а проблема касается многих тысяч городов и поселков по всей стране. В существующей модели тарифного регулирования инвестиции слишком рискованны, поэтому о каком-либо развитии или даже выживании говорить не приходится. Чтобы город мог перейти на новую модель рынка тепловой энергии, нужно согласие местной единой теплоснабжающей организации (ЕТО), которая должна быть заблаговременно определена по соответствующей процедуре, администрации муниципалитета и губернатора региона. Метод предполагает монополизацию сектора: ЕТО в каждом городе получат больше свободы в установлении тарифов и меньше конкуренции. В то же время о масштабировании метода на всю Россию пока говорить рано. По-настоящему оценить эти результаты можно будет спустя несколько лет после получения результатов «пилота».

Татьяна Косачева