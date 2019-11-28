В Татарстане экс-директор пойдет под суд за неуплату 7 млн рублей налогов

В Набережных Челнах перед городским судом предстанет 33-летний экс-директор ООО «Феникс», который обвиняется в уклонении от уплаты 6,9 млн руб. налогов (ч. 1 ст. 199 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным следствия, в 2017 году обвиняемый, используя свое служебное положение, включил в декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения о полагающихся вычетах по взаимоотношениям с двумя контрагентами, которые фактически услуги не оказывали. Тем самым бывший директор ООО «Феникс» уклонился от уплаты налогов более чем на 6,9 млн руб., уточнили в прокуратуре.

Вину обвиняемый не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, говорится в сообщении.

"Ъ-Казань"