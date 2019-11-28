Детская хирургия больницы №40 пока не будет закрыта Вопрос предстоит обсудить на заседании комитета по социальным вопросам Заксобрания.

Детское хирургическое отделение больницы № 40 на Автозаводе пока не будет закрыто.

Об этом сообщил сегодня заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, отвечая на выступление вице-спикера Заксобрания, лидера фракции КПРФ Владислава Егорова. Вопрос будет обсуждаться на заседании комитета по социальным вопросам, на котором депутатам вместе с членами регионального правительства предстоит найти оптимальное решение.

Владислав Егоров напомнил «КоммерсантъFM Нижний Новгород», что коммунисты выступали против решения о закрытии детской хирургии на митинге, который проходил 23 ноября на Автозаводе. По его словам, автозаводцы очень серьезно относились к этой ситуации. Лидер фракции КПРФ заявляет, что депутаты-коммунисты выступают не просто за то, чтобы вопрос был обсужден на профильном комитете, но за то, чтобы позиция жителей района была главной в принятии решения о том, где их детей будут лечить.

Вице-спикер Заксобрания считает, что нужно строить здание детской больницы с хирургией, хорошо оснащенной и модернизированной, именно в Автозаводском районе. Но пока этого нет, нужно модернизировать и оснастить всем необходимым оборудованием действующее сегодня в больнице № 40 детское хирургическое отделение. Лидер нижегородских коммунистов обещает добиваться этого всеми доступными по закону способами, но надеется, что разумное решение будет найдено на заседании социального комитета.

Ранее «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что в октябре 2019 года стало известно о принятом решении перевести детское хирургическое отделение больницы № 40 на Автозаводе в больницу № 27 в Сормовском районе. Эта новость вызвала резонанс, и вскоре новый министр здравоохранения региона Александр Смирнов сообщил, что реализация данного решения отложена.