Требуются изобретения

Инженерная служба военно-воздушных сил составила список изобретений, которые еще не сделаны, но которые очень помогли бы в военных действиях будущего. Ко всем желающим изобретателям обращен призыв поработать в следующих направлениях.

В первую очередь требуется изобрести бензобак, способный выдержать очередь из 15 выстрелов с расстояния 30 метров. Обстрел должен вестись обычными, трассирующими, зажигательными и бронебойными пулями калибра 7,62 мм. Вес бака не должен превышать 5,3 фунта на галлон топлива (2,4 кг на 3,8 л). В результате испытаний бак не должен загореться. Испытания должны проводиться на 10 баках, необходимо 10 положительных результатов из 10.

Необходимо также изобрести устройства, которые позволили бы легкой технике приземляться на воду и не тонуть, а оставаться на плаву.

Существующие переносные ангары для военных самолетов имеют ряд недостатков. Они изготавливаются из брезента, поэтому могут быть повреждены сильным ветрам, могут протекать из-за дождя или прогибаться под набравшейся водой. Часто они имеют неудовлетворительный размер. Необходимо изобрести новый вид ангара, способный вмещать как минимум 4 самолета De Haviland, которые можно было бы обслуживать одновременно. В ангаре также должно оставаться место для электрических проводов, розеток и осветительных приборов.

Серьезной доработки требует датчик подачи горючего. Он должен быть надежным, удобным в обслуживании и оставаться точным до последнего полугаллона (1,9 л). В настоящее время предпочтение отдается датчикам, установленным на бензобаке. Но вариант с расположением датчика на приборной доске также может быть рассмотрен.

Одной из наиболее срочных считается потребность в новых типах электрогенератора и батареи, которые должны обеспечивать питание радио, системы освещения, системы обогрева, зажигания и мотора кинокамеры. Также должно быть продумано правильное распределение электроснабжения указанных систем. Предпочтительно, чтобы в работе был задействован мотор самолета. Решения с использованием энергии ветра показали свою неэффективность. Усовершенствованный генератор и батарея должны обеспечить снижение веса самолета.

Существует также потребность в мобильном пусковом устройстве, устанавливаемом на грузовике. Оно должно использоваться на самолетах, у которых отсутствует самопуск.

Желающие работать в данном направлении изобретатели могут запросить в военном ведомстве информацию об уже имеющихся разработках.

О призыве к изобретателям сообщил журнал Scientific American в номере за 2 августа 1919 года.

Материал подготовил Алексей Алексеев