Улица Ильинская может стать пешеходной

Областной институт развития городской среды разработал пилотный проект по развитию исторической территории Започаинья, куда вошли Почаинский овраг и улица Ильинская.

В настоящее время он находится в процессе согласования, в рамках которого разработчики внесут изменения с учетом замечаний экспертов, ведомств и общественности.

Проект предусматривает превращение Ильинки в пешеходную зону, но с сохранением трамвайных путей. Кроме того, планируется реставрация всех исторических объектов и укрепление Почаинского оврага. Также там планируют создать парк с террасами, а рядом IT-кластер. Таким образом, по замыслу проектировщиков, Ильинская превратится из транзитной зоны в комфортное общественное пространство, и на ее территории будут созданы несколько тысяч новых рабочих мест с высокой зарплатой.

Однако архитектурная общественность неоднозначно отнеслась к такой идее. Член союза архитекторов России, Заслуженный архитектор России Олег Рыбин обратил внимание «КоммерсантъFM Нижний Новгород» на то, что большинство специалистов в сфере высоких технологий и других работников с высокой зарплатой предпочитают передвигаться по городу на автомобилях, поэтому идея располагать соответствующий кластер рядом с пешеходной улицей вызывает сомнения.

Есть вопросы и относительно того, куда переместится автомобильный поток с улицы, которая сейчас самими проектировщиками называется транзитной.

Ранее «ЪFM НН» сообщал о планах создания выделенных линий скоростного трамвая, в том числе, в центре города от площади Октябрьской по улице Ошарской.