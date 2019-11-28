Пешком в будущее? Эксперты обсуждают проект превращения Ильинки в пешеходную улицу и размещения здесь IT­квартала.

Институт развития городской среды Нижегородской области сообщил о пилотном проекте развития улицы Ильинской. Ильинка вместе с Почаинским оврагом вошли в проект общего развития исторической территории Започаинья. Согласно проекту, Ильинка станет пешеходной, хотя трамвайное движение на ней сохранится. Проектировщики хотят отреставрировать реставрация все памятники, провести укрепление Почаинского оврага, разбить террасный парк.

Об опыте прошлых лет в перепрофилировании улиц из транзитных в пешеходные «КоммерсантъFM Нижний Новгород» рассказал член союза архитекторов России, Заслуженный архитектор России Олег Рыбин.

Как рассказал Юрий Перелыгин, главный инженер ООО «Ленгипрогор», разрабатывающего проект развития Ильинки, Нижегородская область является регионом с большим потенциалом роста в цифровой экономике, в ближайшие пять лет число IT-специалистов в регионе вырастет, по его мнению, до 50 тысяч человек. Для того, чтобы большая часть разработчиков программного обеспечения могла работать в комфортных условиях, в районе улицы Ильинской предлагается создать целый IT­квартал, все здания которого будут связаны сетью велосипедных и пешеходных дорожек.

Олег Рыбин поделился с «ЪFM НН» сомнениями относительно таких планов.

Сейчас проект проходит различные согласования. Обещают учесть мнения экспертов и горожан, после чего проект будет доработан.