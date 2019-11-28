Вопрос о закрытии детской хирургии в Автозаводском районе временно отложили

Детское хирургическое отделение в Автозаводском районе пока продолжит работать на базе больницы №40. Как сообщается на сайте регионального отделения КПРФ, об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области по социальным вопросам Андрей Гнеушев на заседании законодательного собрания. Вопрос о закрытии отделения отложен до рассмотрения на заседании профильного комитета парламента. График заседаний на следующий месяц пока не опубликован на сайте заксобрания.
Ранее стало известно, что детскую хирургию намерены перевести в профильную больницу № 27 в Сормовском районе. Она находится в 15 км от Автозаводского района. Поводом стало несоответствие здания нормам оказания медицинской помощи – детей необходимо принимать отдельно от взрослых пациентов. Пока отдельного приема в детской хирургии нет.
В субботу 23 ноября на митинг против переноса отделения вышли около 200 автозаводчан. По информации активистов, на месте детской хирургии хотят открыть платное гинекологическое отделение, которое принесет дополнительный доход учреждению.