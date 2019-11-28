Вопрос о закрытии детской хирургии в Автозаводском районе временно отложили

Детское хирургическое отделение в Автозаводском районе пока продолжит работать на базе больницы №40. Как сообщается на сайте регионального отделения КПРФ, об этом заявил заместитель губернатора Нижегородской области по социальным вопросам Андрей Гнеушев на заседании законодательного собрания. Вопрос о закрытии отделения отложен до рассмотрения на заседании профильного комитета парламента. График заседаний на следующий месяц пока не опубликован на сайте заксобрания.

Ранее стало известно, что детскую хирургию намерены перевести в профильную больницу № 27 в Сормовском районе. Она находится в 15 км от Автозаводского района. Поводом стало несоответствие здания нормам оказания медицинской помощи – детей необходимо принимать отдельно от взрослых пациентов. Пока отдельного приема в детской хирургии нет.

В субботу 23 ноября на митинг против переноса отделения вышли около 200 автозаводчан. По информации активистов, на месте детской хирургии хотят открыть платное гинекологическое отделение, которое принесет дополнительный доход учреждению.

Анастасия Еремина