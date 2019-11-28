«Татспиртпром» потратит на изготовление этикеток для водки «Татарстан» 7 млн рублей

«Татспиртпром» разместил на портале госзакупок тендер на изготовление и поставку комплектов этикеток для водки «Татарстан». Начальная цена контракта составляет 7 млн руб.

Согласно техзаданию, победителю тендера необходимо изготовить и поставить 1 млн комплектов этикеток для водки «Татарстан» объемом 0,5 л и 1 млн комплектов для водки «Татарстан» объемом 0,7л/0,75л. Поставка должна быть осуществлена до 30 ноября 2020 года в течение двух недель с момента согласования макета этикеток. Товар необходимо поставить на территорию трех заводов «Татспиртпрома»: Казанский ЛВЗ, Vigrosso и Усадский ЛВЗ.

Деньги на изготовление будут выделены из собственных средств заказчика. Но транспортные расходы победителю тендера предстоит оплатить самому.

"Ъ-Казань"