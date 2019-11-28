Суд оправдал охранника пермской школы №127

Пермский краевой суд отменил приговор сотруднице ЧОП «Аякс-Безопасность» Яне Галкиной, ранее признанной виновной в том, что она пропустила в школу №127 двух подростков, которые нанесли ножевые ранения ученикам младших классов. Как сообщает 59.RU, судья краевого суда, заслушав доводы сторон, сочла обоснованной позицию адвоката осужденной, который настаивал на отсутствии в действиях Галкиной состава преступления.

Напомним, что, по версии следствия и гособвинения, госпожа Галкина оказывала на объекте услуги, не соответствующие требованиям безопасности. В частности, она в нарушение пропускного режима, установленного в школе и ее должностными инструкциями, 15 января 2018 года пропустила в здание школы бывшего ученика. Затем он вместе с учащимся 10-го класса напал на четвероклассников. Подростки, перекрыв выход, напали на детей, нанося им ножевые удары в область груди и шеи, а позже нанесли удары ножами друг другу. В итоге пострадали 15 человек, 12 из которых были госпитализированы. Госпожа Галкина вину не признала. В результате Мотовилихинский суд Перми переквалифицировал ее действия на ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и приговорил ее к двум годам ограничения свободы.

Яна Галкина не согласилась с таким приговором и обжаловал его в краевом суде.