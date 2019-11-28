В московских ресторанах стартовали авторские сеты гастрономической серии The Singleton

На этот раз свою интерпретацию блюд для сочетания с The Singleton представили Том Халпин («Иностранцы»), Борис Йованович (Community), Сергей Андрейченко (Sartoria Lamberti), Дмитрий Шингарев (BIJOU) и Сергей Карпов (I Van Gogh). Все представленные сеты будут доступны в ресторанах до 10 декабря.

Том Халпин, австралийский шеф-повар ресторана авторской кухни «Иностранцы», приготовил флэт бред с муссом из копченой трески и лососевой икрой. Второе блюдо гастрономической пары – десерт – каштан «Тартимису» с орехами. Борис Йованович – шеф-повар гастрономического ресторана авторской кухни Community – приготовил дим самы с лососем и креветкой под соусом песто базилик и шичими, а также телячьи щечки с тыквенным пюре и соусом биф-имбирь. Молодой и талантливый шеф-повар Сергей Андрейченко, заведующий кухней недавно открывшегося Sartoria Lamberti, в пару к теплому и пряному характеру 18-летнего The Singleton предлагает севиче из морского гребешка с добавлением винограда и мандарина под соусом шисо. Второе блюдо сета – крудо из говядины с острым и сладким маринованным перцем. Дмитрий Шингарев, шеф-повар нового демократичного бара BIJOU, предлагает креветочные крокеты с сибулетом и острым майонезом, а также сом унаги с крем-сыром, огурцом и маком. Сергей Карпов: в ресторане I Van Gogh подает ракушку из теста с пармезаном, анчоусом и трюфельным маслом и тартар с копченой уткой, авокадо и молекулярную икру из лайма в паназиатском соусе.