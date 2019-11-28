ВТБ и «ЭФКО» заключили соглашение о строительстве инфраструктуры в порту Тамань

Совместным строительством и эксплуатацией инфраструктурных объектов по перевалке зерновых и шротов общей мощностью до 12,5 млн тонн, а также 3 млн тонн масел в морском порту Тамань займутся Группа ВТБ и ГК «ЭФКО». Соглашение об этом между компаниями было подписано на 11-ом Ежегодном Инвестиционном форуме ВТБ Капитал «Россия зовет!».

«Стратегия ВТБ на рынке зерновых заключается в организации вертикально интегрированного холдинга, созданного за счет объединения активов в области экспортной логистики и торговли зерном. «ЭФКО» - одна из крупнейших сельскохозяйственных компаний страны, занимающая лидирующие позиции на рынке пищевой промышленности. Убежден, что результатом нашего сотрудничества станет создание «экосистемы» на зерновом рынке, которая максимально эффективно реализует экспортный зерновой потенциал России», - сообщил первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев.

«Сегодня «ЭФКО» занимает прочные позиции среди крупнейших отечественных экспортеров несырьевых товаров. Во многом этого удалось добиться благодаря строительству собственной портовой инфраструктуры. Компания не собирается останавливаться на достигнутом и рассчитывает и в дальнейшем наращивать объемы экспорта. В наших среднесрочных планах освоить новые рынки», - рассказал генеральный директор ГК «ЭФКО» Евгений Ляшенко.

По его словам, компания приступила к активной работе на ближневосточном и североафриканском направлениях в рамках стратегического соглашения с египетскими партнерами, что в свою очередь требует увеличение логистических мощностей. «Убежден, что партнерство с Группой ВТБ в рамках строительства морского терминала в порту Тамань будет способствовать увеличению объемов экспорта зерна, растительных масел и шрота», - отметил Евгений Ляшенко.

Он также выразил уверенность, что для достижения целевых показателей нацпроекта «Экспорт АПК», предстоит увеличить продажи за рубеж растительных масел к 2024 году до 9 млн тонн в год, шротов и жмыхов до 7 млн тонн в год.

ГК «ЭФКО» входит в Топ-3 компаний АПК Евразийского экономического союза. Она является лидером по переработке масличных и производству пищевых ингредиентов, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях. «ЭФКО» выпускает свою продукцию под брендами «Слобода» и Altero. Компания является одним из крупнейших экспортеров подсолнечного масла и поставляет продукцию в более чем 50 стран мира. Активы ГК расположены в Белгородской, Воронежской и Свердловской областях, Краснодарском крае, Подмосковье и Республике Казахстан. В прошлом году выручка компании составила 114 млрд рублей.