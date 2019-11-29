Что и следовало допустить

В Новосибирске суд рассматривает протокол Следственного комитета РФ, составленный на бывшего председателя Сибирского отделения РАН (СО РАН) Александра Асеева и его супругу за «нарушение процессуальных обязанностей». Академик с женой якобы не пустили в дом оперативно-следственную группу, которая приехала к ним c обыском по делу о незаконной приватизации семьей Асеевых коттеджа, ущерб от которой составил более 67 млн руб. Ученый-физик утверждает, что отказался пускать силовиков в отсутствие своего адвоката.



В Новосибирске в четверг прошло первое судебное заседание по делу экс-главы СО РАН Александра Асеева и его супруги Веры Асеевой, которых обвиняют в «нарушении процессуальных обязанностей». Протокол на Александра и Веру Асеевых силовики составили после того, как вечером 23 ноября оперативно-следственная группа не смогла попасть в коттедж, где проживают супруги. Правоохранители пытались зайти в дом вместе с хозяевами, которые только что вернулись из загранпоездки в Дубай (в ОАЭ академик участвовал в научной конференции), но безуспешно. Захлопнув дверь снаружи, чета Асеевых поехала в гостиницу. В отношении Александра и Веры Асеевых составили протокол по ст. 117 УПК РФ (денежное взыскание за неисполнение процессуальных обязанностей), наказание по ней — штраф до 2500 руб.

Адвокаты Алексей Поздняков и Наталья Коптева просили отложить слушания, поскольку их клиенты, пребывающие в почтенном возрасте, неважно себя чувствуют: экс-глава СО РАН Александр Асеев находится на больничном, супруга академика госпитализирована. Кроме того, защитники попросили дать им достаточно времени для ознакомления с 18-страничным протоколом и согласования позиции с клиентами. Председательствующая в процессе судья Инна Никитина пошла защитникам навстречу и перенесла заседание на 6 декабря.

Ранее Александр Асеев утверждал, что отказался впускать силовиков в отсутствие своего адвоката. Обыск же, который состоялся на следующий день и затянулся на шесть часов, он сравнил с картиной Ильи Репина «Арест пропагандиста» (среди прочего на ней запечатлен устроенный полицией беспорядок).

В середине ноября СКР возбудил дело о незаконной, как считает следствие, приватизации семьей академика Асеева трехэтажного коттеджа в новосибирском Академгородке. В нем фигурирует экс-управделами СО РАН Эдуард Скубневский, подозреваемый в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2014 году он заключил с Александром Асеевым, возглавлявшим в то время СО РАН, договор служебного найма помещений на безвозмездной основе. Затем право собственности на коттедж было зарегистрировано на дочь господина Асеева Ольгу.

Следствие полагает, что управделами нарушил порядок предоставления служебных помещений, поскольку глава СО РАН в списке нуждающихся в получении жилья не состоял: якобы академику принадлежала квартира площадью около 137 кв. м. В результате, говорится в деле, из федеральной госсобственности выбыл объект недвижимости стоимостью свыше 67 млн руб. Академик Асеев отмечает, что приватизация коттеджа прошла честно, ее законность подтверждена решениями районного и апелляционного судов. Он неоднократно заявлял, что приватизация тогда коснулась почти 80 коттеджей Академгородка, но общественность возмущает только его случай.

Константин Воронов