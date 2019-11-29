Долговая разгрузка

В Пермском крае третий год подряд высокими темпами растет число дел о личной несостоятельности. Среди причин этого явления эксперты называют увеличивающуюся закредитованность населения, падение доходов граждан и рост инфляции. Также они говорят об отладке самой процедуры, предостерегая, что дальнейшее ее упрощение может привести к увеличению криминальных банкротств и формированию невозвратной дебиторской задолженности.

С октября 2015 года, после вступления в силу поправок в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», россияне получили возможность объявить себя банкротом и таким образом начать финансовую жизнь с чистого листа. Пермяки не преминули воспользоваться ею. За девять месяцев 2019 года в Арбитражный суд Пермского края поступило 1009 заявлений о несостоятельности, из них 947 приняты к производству. Это в полтора раза больше показателей 2018 года: 641 поданное и 575 принятых к производству заявлений. Чаще всего заявления о несостоятельности подают сами должники: за девять месяцев 2019 года таковых было 780, уполномоченный орган (налоговая служба) — в 51 случае.

Вместе с тем, как отмечает кандидат экономических наук, доцент кафедры предпринимательства и экономической безопасности ПГНИУ Максим Руднев, количество банкротств физических лиц в Пермском крае за указанный период находится чуть ниже среднероссийского уровня, составляя 28 банкротств на 100 тыс. населения региона, при среднем значении в 32. Лидерами являются Республика Калмыкия — 80, Пензенская область — 75 и Волгоградская область — 67.

Начать с чистого листа Среднестатистический банкрот — это рядовой гражданин. Подавляющее число должников в крае (80%), в отношении которых сейчас рассматриваются дела о несостоятельности, имеют долг от 500 тыс. руб. до 3 млн руб. Это подтверждают арбитражные управляющие и данные уполномоченного органа. Налоговыми службами Пермского края за девять месяцев 2019 года в арбитражный суд было направлено 375 заявлений о признании должников — физических лиц несостоятельными на сумму 2,095 млрд руб. Из предоставленных УФНС России по Пермскому краю данных следует, что из всего числа поданных заявлений почти четверть суммы (долг в 478 млн руб.) приходится на 24 гражданина, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Для сравнения: за девять месяцев 2018 года от налоговой было подано 218 заявлений на сумму 1,168 млрд руб.

Инициировать процедуру банкротства гражданин может в случае, если его суммарный долг перед официальными организациями и физлицами превысил 500 тыс. руб. Просрочка должна достигнуть трех месяцев, но должник вправе не дожидаться истечения данного срока, если предвидит возможность банкротства, при наличии соответствующих обстоятельств.

Чаще всего личные банкротные дела заканчиваются признанием должника несостоятельным, и в двух из трех случаев кредиторы вообще не получают ни копейки. Мировое соглашение с кредиторами за девять месяцев 2019 года было заключено лишь в девяти случаях. «Мировые соглашения, как правило, заключаются среди граждан-банкротов, которые вели предпринимательскую деятельность. Они заинтересованы в сохранении активов и реструктуризации долгов. Банкротства граждан, вытекающие из потребительского кредитования, редко заканчиваются мировым, такие граждане в основном не обладают каким-то значительным ценным имуществом»,— рассказывает руководитель группы практик компании Intellect, арбитражный управляющий Ольга Жданова.

«Избавиться от долгов» можно сравнительно быстро. Длительность процедуры банкротства зависит от нескольких факторов: количества кредиторов, наличия или отсутствия имущества у должника, наличия оснований для оспаривания сделки. Большинство дел о несостоятельности длится не более трех лет, свидетельствует статистика арбитражного суда. Из завершенных в 2019 году дел до года велись процедуры в отношении 359 должников, от года до трех лет — в отношении 221 должника, от трех до шести лет — в отношении 21 должника.

Отладка технологии «С момента принятия изменений в федеральный закон „О несостоятельности“, позволивших банкротить физлицо, и до настоящего времени эта процедура является очень востребованной в Пермском крае. Если обратиться к картотеке арбитражного суда, можно увидеть, что с 1 октября 2015-го по май текущего года заведено 2230 таких дел, это 19-е место в перечне всех субъектов. Арбитражный суд загружен делами о банкротстве физлиц, их рассматривает не только банкротный состав судей, но и судьи других составов»,— рассказывает адвокат Анастасия Шардакова.

Во многом рост числа дел о несостоятельности происходит из-за ухудшающегося финансового состояния населения. Пермяки охотно берут кредиты, но отдавать их становится все труднее. «Думаю, что связано это в первую очередь с большой закредитованностью, ростом инфляции и падением доходов граждан»,— полагает госпожа Шардакова. По данным Центробанка, на 1 января 2019 года просроченная задолженность физических лиц банкам в Пермском крае составляла 13,434 млрд руб. По Приволжскому федеральному округу аналогичные показатели выше только в Татарстане (15,386 млрд руб.) и Башкортостане (18,022 млрд руб.).

По предварительным расчетам того же ЦБ, на 1 октября текущего года совокупная долговая нагрузка населения в целом по стране по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень как минимум с июля 2012 года. Среди регионов России Прикамье, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), демонстрирует самый высокий рост темпов показателей долговой нагрузки (ПДН) на население. Так, с апреля по октябрь 2019 года ПДН в регионе вырос на 3,08% — с 23,55% до 26,63%. Тем не менее эксперты НБКИ обнадеживают, что по общему значению ПДН Пермский край не входит в число худших.

Предела не видно Личное банкротство становится все более популярным еще и потому, что совершенствуется сама процедура. Как сообщили в Арбитражном суде Пермского края, к настоящему моменту судебная практика по некоторым спорным вопросам, а именно по ведению процедуры банкротства и распределению конкурсной массы, уже сложилась. Играет свою роль и рост информированности граждан.

Эксперты утверждают, что уже в ближайшем будущем количество несостоятельных физлиц в регионе может увеличиться в разы. Причина тому — готовящиеся изменения в закон, которые предполагают упрощение процедуры и возможность внесудебного признания банкротом. Законопроектом устанавливается, что сопровождение внесудебного порядка банкротства физического лица возлагается на арбитражного управляющего: он будет проверять соответствие гражданина предъявляемым законом требованиям. Последствия возбуждения внесудебного порядка схожи с последствиями введения реструктуризации долгов и предполагают прекращение санкций в отношении должника: списывание платежей, неустоек и процентов. При этом у кредиторов остается возможность обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом.

Правовые новации могут облегчить жизнь гражданам с долгом до 500 тыс. руб. «Предполагается, что в упрощенной процедуре не участвует финансовый управляющий. Это сделает ее доступной для должников, не имеющих достаточного дохода для оплаты его услуг. Внесенные изменения, несомненно, увеличат количество дел о банкротстве физических лиц. При этом, вероятнее всего, сократятся сроки их рассмотрения»,— продолжает адвокат Анастасия Шардакова.

Готовящиеся изменения чреваты негативными последствиями для экономики региона. «Общий прирост количества банкротств физлиц является опасным социальным трендом, который способен подорвать стабильность общеэкономической конъюнктуры, в первую очередь — банковского сектора и малого предпринимательства,— считает Максим Руднев.— Введение подобных инициатив, упрощающих процедуру банкротства физлиц, нацеленных на улучшение уровня жизни добросовестных граждан, может спровоцировать рост криминальных банкротств и формирования невозвратной дебиторской задолженности предприятий».

Такие угрозы побуждают участвующие в банкротных делах стороны прорабатывать механизмы предотвращения роста невозвратных долгов. Как заявляют в налоговой службе, в частности «в настоящее время усилена роль согласительных процедур (включая мировые соглашения), направленных на погашение задолженности в рассрочку для сохранения бизнеса, рабочих мест, а также деловой репутации налогоплательщиков».

Валентина Ефремова