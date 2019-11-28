И снег, и лед, и деньги

Определен бюджет празднования Нового года в Перми — краевой и городской бюджеты выделили дополнительно 75 млн руб. Как выяснил “Ъ-Прикамье”, в итоге бюджет праздника не изменился и составит примерно 100 млн руб. В прошлом году указанные суммы привлекались из внебюджетных источников и тратились на праздничное освещение. Краевые власти считают, что при этом новогоднее оформление Перми будет лучше за счет прошлогодних вложений.

На заседании правительства Пермского края министр культуры Вячеслав Торчинский и глава Перми Дмитрий Самойлов доложили о подготовке города к Новому году и планируемых мероприятиях.

Напомним, ранее администрация Перми внесла в думу проект поправок о выделении дополнительных 35 млн руб. на празднование Нового года. Еще 40 млн руб., как уточнил губернатор Пермского края Максим Решетников, муниципалитету будет выделено дополнительно на праздничное оформление города. Как пояснил собеседник, близкий к краевом правительству, общий бюджет праздника не увеличится и составит около 100 млн руб. на мероприятия. В прошлом году 60 млн руб. было привлечено из фонда «Содействие — XXI век» — они также были потрачены на праздничную иллюминацию и арт-объекты. Почему в этом году отказались от этой схемы, собеседник не комментирует. В целом, за счет прошлогодних инвестиций, праздничные мероприятия будут красивее, отметил источник.

Уже сделаны следующие инвестиции: 9,4 млн руб. направлено на покупку новой ели, 2,9 млн руб.— на световые качели, 3,7 млн руб.— на трассу для сноу-тьюбинга, 3,8 млн руб.— на ярмарку, 1,3 млн руб.— на ледяную карусель, 1,5 млн руб.— на сценический комплекс, около 4 млн руб.— на арт-объекты на Соборной площади и набережной. В прошлом году краевые власти также добавляли из внебюджетных источников 60 млн руб. на праздничное освещение.

«В этом году нужно учесть ошибки прошлого года, когда катки не чистили, цены на товары в ледовом городке были недоступны. В этом году город берет все обслуживание на себя»,— заявил на заседании правительства Максим Решетников. Также он обратился к господину Самойлову с просьбой организовать регулярную работу общественного транспорта и ледового городка: «Когда мы вкладываем деньги, надо, чтобы городок работал максимально долго, а не 1–2 января — избушка на клюшку»,— предупредил губернатор.

По словам Вячеслава Торчинского, к новогодним мероприятиям планируется привлечь 1,5 млн человек, тогда как годом ранее в них участвовали 1,3 млн человек. В этом году будет организовано 11 показов балета «Щелкунчик», а онлайн-показы пройдут на платформах «Яндекса» и «Дом.ру». Театр-Театр организует 28 показов премьеры «Летучий корабль». Отдельные мероприятия представят музей Хохловка, художественная галерея, филармония, виртуальные концертные залы и социальные кинозалы. В пермском аэропорту вновь пройдет акция от Пермского музыкального колледжа, во время которой на рояле исполняются музыкальные произведения. Кроме того, в праздничные дни вход в краевые музеи и их филиалы будет бесплатным. Это касается парка «Россия — моя история», Хохловки, краеведческих музеев, музея PERMM и других.

Как добавил глава Перми Дмитрий Самойлов, краевое софинансирование позволило организовать помимо центрального новогоднего маршрута еще два — в Мотовилихинском и Кировском районах. Основные мероприятия пройдут в трех кварталах эспланады, а площадь ледового городка «Легенды Древней Пармы» достигнет 2,5 га. Его открытие запланировано на 30 декабря. Здесь же с 7 по 11 января пройдет кубок ледовой скульптуры. Планируется, что городок будет работать с 12:00 до 22:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным, но возможно продление «в случае необходимости». «Сразу исправляйте и продлевайте, а то в 22:00 все закрывается»,— поручил губернатор.

В новогоднюю ночь вновь будет перекрыто автомобильное движение на улице Ленина. «В прошлом году участие в новогодней ночи на эспланаде приняли 55 тыс. человек, должны быть повышенные требования к безопасности и общественному транспорту. Также нужно учитывать опыт с точки зрения уборки»,— добавил господин Самойлов и пообещал «информационную интервенцию по всем сетям».

Впервые зимней площадкой станет завод имени Шпагина. По словам руководителя проектного офиса Веры Цыпуштановой, здесь пройдет фестиваль «СнегоWeek». Первым мероприятием станет «Самый сладкий маркет», где свою продукцию представят 65 кондитерских компаний. Он пройдет 26–29 декабря. На территории завода пройдут 24 показа восьми краевых театров, а средства от продажи билетов будут направлены в благотворительный фонд «Берегиня». Кроме того, на площадке пройдет серия мастер-классов и фестиваль fashion-фильмов.

Для активного отдыха предусмотрена работа лыжных и горнолыжных баз, открытых и крытых катков, добавил министр спорта Владимир Епанов. С 7 декабря по 30 апреля до Губахи будет курсировать дополнительная электричка с дальнейшей пересадкой на автобус до склона. Губернатор уточнил тип этой электрички и поручил проверить, позволяет ли обычный вагон перевозить спортивный инвентарь.

Все новогодние мероприятия опубликованы на сайте permartnight.ru. По словам Вячеслава Торчинского, эта платформа выбрана ввиду того, что ее функционал позволяет составить маршрут и поделиться им в соцсетях. Губернатор же поручил опубликовать афишу и на портале «Управляем вместе» с актуальными данными о режиме работы различных площадок в зависимости от погоды.

Юлия Сырова