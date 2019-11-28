В Нижнем Новгороде рассмотрят жалобу на решение суда об отмене тарифа ТКО в Самарской области

В четверг, 19 декабря, четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде рассмотрит жалобу регоператора по обращению с ТКО ООО «Экостройресурс» на решение об отмене тарифа ТКО. Об этом в «Твиттере» сообщает директор юридической компании ООО «Право и ЖКХ» в Самаре.

В начале октября Самарский областной суд отменил приказ регионального министерства энергетики и ЖКХ об установлении тарифа за вывоз отходов, который истцы посчитали завышенным. По результатам экономической экспертизы тарифа, в частности, выяснилось, что расходы на транспортирование мусора превышены более чем в шесть раз.

Ранее областной суд отказал в иске по обжалованию норматива накопления ТКО и принципа взимания платы в городах в зависимости от площади помещения. В частности, заявители отмечали, что расчеты экспертной группы необоснованно увеличили предполагаемый объем накапливаемого мусора в многоквартирных домах (МКД) почти на 20 тыс. куб. м, соответственно, расходы граждан, проживающих в МКД выросли на 11,7 млн руб.

Ани Айвазян