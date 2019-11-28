Дело о компенсациях родственникам жертв крушения Boeing 737 отправлено в архив

По информации “Ъ-Юг”, 12 ноября 2019 было сдано в архив очередное дело о возмещении моральной компенсации родственникам пассажиров, погибших в авиакатастрофе Boeing 737-800 в марте 2016 года. Первомайский райсуд Ростова-на-Дону отказал истцу, просившему восстановить пропущенный срок обращения. Другие участники дела заключили мировое соглашение с компанией Dubai Aviation Corporation (Flydubai), принадлежащей правительству Арабских Эмиратов (ОАЭ) и входящую в Emirates Group, главой которой является сын бывшего эмира шейх Ахмед бен Саид аль-Мактум. В процессе также участвовали в качестве третьих лиц представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Росавиации.

26 ноября 2019 года МАК опубликовал окончательный отчет о причинах крушениях, подтвердив свою первоначальную версию об ошибке пилота, оглашенную комитетом через год после катастрофы. По словам представителя потерпевших, адвоката Всеволода Сазонова, столь поздний отчет МАК вызывает недоумение, поскольку, согласно действующей Варшавской конвенции 1929 года с монреальскими поправками от 1975 года, срок давности взыскания компенсации за погибших в авиакатастрофах истекает спустя два года с момента крушения. «Заключение, сделанное экспертами МАК, не оспаривается сторонами, и в суде оно является неопровержимым доказательством»,— добавляет юрист. Господин Сазонов отмечает, что выпущенный через три с половиной года после катастрофы отчет лишил пострадавших права своевременно обратиться с исками к ответчику, имея «на руках» неоспоримые обоснования своих требований. Тем не менее юрист предполагает, что выводы экспертов МАК дадут возможность для правового пересмотра мировых соглашений, заключенных государственной арабской компанией Dubai Aviation Corporation (Flydubai) с потерпевшими. По его мнению, авиакомпания не понесла ни репутационных, ни финансовых потерь после ростовской катастрофы и гибели 62 человек, и фактически покрыла свои издержки за счет страховщиков, оценив по минимуму жизни людей, разбившихся из-за ошибки пилота Emirates Group.

Boeing 737-800 компании Dubai Aviation Corporation (Flydubai), выполнявший рейс «Дубай - Ростов-на-Дону» разбился 19 марта 2016 года после неудавшейся посадки в ростовском аэропорту. Специалисты МАК заключили, что катастрофа произошла при выполнении повторного ухода на второй круг из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании. Эксперты отнесли аварию к категории потеря управления в полете.

Олег Горяев