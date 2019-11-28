Бывшему министру строительства Ростовской области продлили домашний арест

Экс-министру строительства Ростовской области Николаю Безуглову продлили домашний арест до 27 января 2020 года. Об этом „Ъ-Юг“ сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Ростова.

Как писал „Ъ-Юг“ ранее, Николая Безуглова обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ). По версии следствия, господин Безуглов, занимая должность министра строительства региона, согласовал укладку песка возле стадиона «Ростов-Арена». В работах использовали мелкий песок вместо крупнозернистого. Разница в стоимости между материалами составила более 223 млн руб. С конца марта экс-министр содержался под стражей, в конце июня Николая Безуглова отправили под домашний арест.

Кристина Федичкина