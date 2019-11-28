ОДК-УМПО впервые может начислить промежуточные дивиденды

Акционеры ОДК-УМПО на внеочередном собрании 31 декабря рассмотрят вопрос о выплате дивидендов по результатам работы предприятия за девять месяцев 2019 года, сообщает «Интерфакс». Рекомендации о размере выплат не раскрываются. Выплаты планируются до 17 февраля 2020 года.

В ОДК-УМПО сообщили агентству, что если вопрос будет утвержден, предприятие заплатит промежуточные дивиденды впервые. По информации «СПАРК-Интерфакс», с 1994 года акционеры завода получали выплаты только по итогам года. По состоянию на ноябрь, у ОДК-УМПО около 6,4 тыс. акционеров. 87% акций принадлежит ОДК, 9,35% — уфимскому ЗАО «Мотор-Авиа». Чистая прибыль предприятия по итогам девяти месяцев составила 14,1 млрд руб.

Завод является крупнейшим в РФ производителем авиационных двигателей.

Ирина Самойлова