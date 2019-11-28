Московская «Вершина» смонтирует подсветку нижегородского кремля за 56 млн рублей

К концу декабря 2020 года у нижегородского кремля появится архитектурно-художественная подсветка. Конкурс на право смонтировать ее выиграло московское ООО «Вершина» (производство электромонтажных работ), снизив начальную (максимальную) стоимость контракта с 75,4 млн руб. до 56,2 млн. Еще один участник аукциона ООО «ТД Айпро» (Москва, продает осветительное оборудование) запросил за услуги чуть больше – 56,6 млн руб.

Нынешняя подсветка кремля, включающая 130 прожекторов, была смонтирована в 1999 году. Теперь подрядчику предстоит установить 792 шт. новых осветительных приборов.

Анастасия Еремина