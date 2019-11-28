Пензенский облсуд запретил эксплуатацию «СуперПарка»

Пензенский областной суд отменил решение Первомайского районного суда и вынес новое решение, которым запретил эксплуатацию детской игровой зоны на территории торгово-развлекательного центра «Ритейл». Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Проверка выявила несоответствие игровой зоны требованиям противопожарной безопасности.

Суд первой инстанции принял во внимание предоставленные ответчиком Специальные технические условия на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта, согласно которым эксплуатация детской игровой зоны была возможна при выполнении ряда мероприятий противопожарной безопасности.

Также суд пришел к выводу, что свод правил, запрещающий размещение детских игровых зон выше второго этажа и не далее 20 м от эвакуационного выхода, распространяется на проектирование новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых общественных зданий и сооружений, в том числе при изменении их функционального назначения, в то время. как ТРЦ «Ритейл» было построено и введено в эксплуатацию в 2007-2008 гг., а указанный свод правил утвержден в декабре 2011 года.

В апелляционном представлении и. о. прокурора Первомайского района Пензы указывалось, что помещения на третьем этаже ТРЦ были переданы в аренду ООО «Парк 2» для организации развлекательной зоны под торговым названием «СуперПарк» на основании договора аренды от 24 ноября 2017 года, к этому времени свод правил уже действовал.

Также суд первой инстанции не проверил реальное выполнение ответчиком технических решений, указанных в СТУ.

Иван Сергеев