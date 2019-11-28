БИЗНЕС–КЛАСС С ЗАБОТОЙ О ВАС «Бизнес-класс» - островок спокойствия в бурном круговороте городской жизни

Крупные хлопья снега кружат за окном, шапками опускаясь на новогодние огни. Люди куда-то спешат, и в воздухе уже витает ощущение праздника. Стоит только выйти на улицу, и суета закружит в вихре дел.

В своей квартире в ЖК «Гулливер» можно с легкостью скрыться от суеты шумного города. Камерная атмосфера характерна для домов «бизнес-класса» по ул. Революции, 50 и 52. В каждом подъезде – не более 25 квартир. А благодаря улучшенной межквартирной звукоизоляции вы забудете об их существовании.

Поддерживать комфортный микроклимат дома поможет система кондиционирования или климат-контроля. Монтаж не составит проблем – на фасаде предусмотрены специальные ниши, чтобы внешние блоки не выбивались из архитектурного облика зданий.

В просторных двух- и трехкомнатных квартирах «бизнес-класса» окна выходят на разные стороны дома, что позволяет любоваться видом на город или наблюдать за неспешной жизнью в парке внутри квартала. К тому же все лоджии верхних этажей могут похвастаться витражным остеклением, что буквально «стирает границы» между жилым пространством и мегаполисом.

Конечно, это далеко не все преимущества. Высокие – трехметровые потолки в квартирах подчеркивают простор, создают ощущение наполненности воздухом и светом.

Оборудование системы «Умный дом» сделает жизнь комфортнее. В каждой квартире установлен датчик системы охранной сигнализации в коридоре, датчик протечки – в санузле, датчик температуры и влажности, Wi-Fi-роутер. Управлять системой можно через «умное» приложение от «КОРТРОС».

Уровень «бизнес-класса» предполагает комфорт во всем, в том числе и транспортную доступность. ЖК «Гулливер» расположен в самом центре Перми, откуда можно с легкостью добраться в любую точку города.

Вот так просто можно жить в центре мегаполиса, деловой активности и при этом – в собственном уютном пространстве, скрывшись от шумной суеты. Дома тихо, спокойно, и лишь бодрящий запах мандаринов напоминает о скором празднике.

Офис продаж «КОРТРОС-Пермь»: 2-155-775, ул. Куйбышева, 61

Застройщик – АО «КОРТРОС-Пермь»

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