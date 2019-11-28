Кризис люксу не помеха

Геополитические и экономические проблемы не стали серьезным препятствием для расширения рынка товаров и услуг класса люкс. Таков главный вывод опубликованного сегодня обзора рынка роскоши, подготовленного Bain & Co совместно с итальянской ассоциацией производителей товаров роскоши. Как следует из документа, годовой рост рынка составил 4%, до €1,3 трлн. Главным драйвером остались азиатские потребители, но, как говорится в докладе, рост числа молодых потребителей приводит к изменению во взаимодействии продавцов и покупателей.

В четверг, 28 ноября, консалтинговая фирма Bain & Co выпустила свое очередное ежегодное исследование рынка роскоши — Bain & Company Luxury Study, которое в этом году подготовлено в сотрудничестве с итальянской отраслевой организацией Fondazione Altagamma, объединяющей производителей и продавцов товаров и услуг класса люкс.

Как отмечается в докладе, сохранен тренд умеренного роста на рынке в условиях того, что игроки называют эрой «нового порядка вещей» со всеми ее геополитическими и экономическими проблемами, новыми привычками потребителей, ростом факторов, «взрывающих» обычное положение вещей, и увеличением доли молодых потребителей.

Общий рост рынка составил, по данным Bain & Co, 4%, примерно до €1,3 трлн. Главным фактором роста, как и в прошлые годы, стал интерес к товарам и услугам премиум-класса со стороны клиентов континентальной части Китая. Здесь рынок показал рост в 26%, до €30 млрд. При этом политические протесты в Гонконге привели к тому, что местный рынок просел на 20%, до €19 млрд. Оживление на других азиатских рынках компания тоже относит на счет китайских потребителей. Так, японский рынок роскоши вырос на 4%, до €24 млрд, рынок прочих азиатских государств — на 6%, до €42 млрд.

Данные по Европе и странам Северной и Южной Америки на этом фоне выглядят довольно слабо. Так, в Европе рост составил всего 1%, до €88 млрд, американский рынок оценивается экспертами в €84 млрд, что, как говорится в докладе, сохраняет и Европу, и американский рынок ключевыми в первую очередь для рынка индивидуальных товаров роскоши. Что касается прочих географических рынков, то там эксперты зафиксировали сокращение на 5%, до €12 млрд.

В том, что касается категорий товаров, лидерами роста остаются обувь и ювелирные украшения. В обеих категориях рост составил 9%. За ними следуют товары из кожи (рост — 7%) и парфюмерия и косметика (3%). В аутсайдерах оказалась категория часов. Там зафиксировано падение на 2%.

Одним из важных выводов исследования стало заявление экспертов Bain & Co о том, что при сохраняющейся тенденции к росту онлайн-торговли товарами роскоши пик роста физических магазинов может прийтись уже на 2020 год.

Эксперты компании говорят, что игрокам на рынке следует привыкнуть к тому, что в скором времени главными покупателями товаров роскоши станут не миллениалы, как сейчас (в период с 2019 по 2025 годы на них будет приходиться 35% всех потребителей на рынке), а представители более молодого поколения Z. К 2035 году, говорится в исследовании, они будут составлять примерно 40% потребителей товаров и услуг класса люкс, и именно их требования и ожидания будут изменять весь сектор. Что особенно важно, поскольку уже сейчас они демонстрируют поведение, заметно отличающее их от прочих потребителей на рынке.

«Потребители, принадлежащие к поколению Z, определяют новые границы рынка роскоши в будущем. И они уже сейчас представляют значительную и постоянно растущую группу потребителей в странах Азии,— отмечает один из авторов исследования и партнер Bain & Co Федерика Левато.— Они видят свою ключевую роль в том, что касается креативности, что касается диалога с брендами. Они возвращаются к тем или иным товарам, тем или иным магазинам, к физическому контакту с брендами для того, чтобы по-настоящему почувствовать свою связь с ними, свое эмоциональное взаимодействие».

По данным исследования, потребители на рынке товаров роскоши продолжают считать приоритетной проблему социальной ответственности брендов.

Так, 80% потребителей считают, что предпочитают те бренды, которые демонстрируют свою социальную ответственность, причем не только в экологических вопросах.

Эксперты компании прогнозируют рост клиентской базы рынка до 450 млн человек к 2029 году (в настоящее время — 390 млн человек), в основном за счет представителей среднего класса, особенно в Азии. При этом, учитывая растущее влияние поколения Z, эксперты говорят о том, что игрокам рынка нужно привыкать к новым правилам взаимодействия с клиентами. «Для того чтобы развиваться, люксовым брендам необходимо будет все больше взаимодействовать с клиентами на личном уровне,— говорит основной автор доклада Клаудиа Д`Арпицио.— Товары, переживания и идеи, которые эти товары вызывают, должны соответствовать эмоциям более молодых потребителей. Потребителей глобальных, разносторонних, обладающих своим мнением и дорожащих им. А новые модели потребления… изменяющиеся желания потребителей сделают необходимость к еще более быстрой адаптации острее».

Андрей Келекеев