Трудно узнать в лицо

По числу банковских отделений, ведущих сбор данных клиентов для передачи в Единую биометрическую систему (ЕБС), запущенную по инициативе ЦБ, ЮФО уступает большинству федеральных округов, за исключением Дальневосточного и Северо-Кавказского, население которых вдвое меньше. Аналитики и банкиры затрудняются назвать южнороссийские особенности, сдерживающие внедрение новации. Участники рынка рассчитывают, что в 2020 году сдачу биометрии простимулирует количественный рост услуг, предоставляемых на основе таких данных. Одним из первых региональных банков к ЕБС подключился ростовский «Центр-инвест». Павел Лысенко

Биометрические технологии — один из наиболее динамичных IT-рынков как в мире, так и в России. «Ежегодный рост глобального рынка биометрии, по нашим данным, составляет в последние годы в среднем 18%,— сообщил директор ростовского филиала ПАО „Ростелеком“ Сергей Мордасов.— Исследование рынка, проведенное нами совместно с аналитической компанией J’son & Partners, показало, что российский рынок подобных технологий растет почти вдвое быстрее мирового: практически на 30% ежегодно».

Высокий темп роста биометрического рынка в России в значительной степени обеспечен активностью государства. В частности, инициатором создания Единой биометрической системы в 2018 году выступил Центробанк. Информация о клиентах хранится в ней в виде биометрических «слепков», полученных на основе анализа черт лица и голоса пользователя. Сдать данные можно в банковском отделении. Для авторизации через систему пользователю необходимо только подключенное к интернету устройство с видеокамерой и микрофоном — этим требованиям соответствуют практически все более или менее современные смартфоны.

По словам управляющей отделением по Ростовской области южного главного управления Банка России Натальи Леонтьевой, цель внедрения ЕБС — повышение доступности услуг, требующих юридически значимого подтверждения личности. Система позволяет избежать личного посещения банка, получив услугу через интернет. По словам госпожи Леонтьевой, механизм удаленной идентификации особенно актуален для пожилых людей и маломобильных граждан, а также для жителей отдаленных населенных пунктов.

«Внедрение ЕБС действительно снимает одно из важнейших ограничений для свободного перетока клиентов от банка к банку, а именно — необходимость посещения офиса для предоставления документов при первом обращении,— отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.— В теории, клиент, сдавший слепок в ЕБС, может в любой момент дистанционно перейти в другой банк, узнав, например, что тот предлагает более выгодные ставки по вкладам или запустил интересную ему программу лояльности для владельцев карт».

История создания ЕБС обусловила специфику развития биометрических технологий в России: сейчас они распространяются в первую очередь в банковской сфере, поскольку ЦБ обязал всех участников рынка подключиться к системе до конца 2020 года. С начала следующего года российские банки обязаны предоставить своим клиентам возможность сдать биометрические данные во всех отделениях. Также Банк России установил промежуточные контрольные точки. Так, в частности, до 30 июня нынешнего года подключиться к ЕБС должны были не менее 60% банковских отделений страны.

Для самих банков внедрение ЕБС означает возможность расширять клиентскую базу, считает Наталья Леонтьева. «Кроме того, данный инструмент позволяет кредитным организациям сократить расходы на развитие и поддержание сети филиалов банка, благодаря возможности предоставлять услуги клиентам без привязки к местонахождению,— отмечает госпожа Леонтьева.— Еще одно преимущество — дополнительное продвижение в регионы: при наличии высокозащищенной системы удаленной аутентификации клиент сможет полноценно пользоваться услугами банка из любой точки России».

Одним из первых региональных банков в стране, начавших передавать данные своих клиентов в ЕБС, стал ростовский «Центр-инвест». «Банк начал сбор биометрических данных клиентов 7 ноября 2018 года,— рассказал начальник управления развития информационных технологий банка Евгений Алехин.— На данный момент эта технология реализована в головном офисе банка в Ростове и еще 75 офисах в пяти регионах России. Еще восемь офисов проходят сертификацию».

Южная медлительность

В целом банки, работающие в ЮФО, не слишком торопятся внедрять биометрические технологии в свои информационные системы. По данным «Ростелекома» за третий квартал текущего года, в ЮФО биометрию своих клиентов собирали 40 банков в 1067 отделениях. При этом, согласно статистике ЦБ, на Юге России работают около 3 тыс. кредитно-кассовых, операционных и дополнительных офисов российских банков. По числу точек сбора биометрических данных в ЕБС ЮФО опережает только СКФО и ДФО, каждый из которых практически вдвое уступает Югу по численности населения.

Пресс-служба ВТБ сообщила Ъ, что возможность сдать биометрические данные предоставляется в 19 отделениях банка в ЮФО, в Ростовской области таких офисов у ВТБ шесть. «До конца года необходимым оборудованием будет оснащена вся сеть ВТБ, что полностью соответствует рекомендациям Центробанка»,— заявили в пресс-службе. По словам руководителя департамента онлайн-продаж Альфа-банка Александра Солонина, биометрию клиентов собирают девять отделений банка в Ростовской области. По данным пресс-службы банка «Открытие», у него в Ростовской области пять офисов с возможностью сдать биометрию. Столько же офисов с необходимым для этого оборудования в Ростове у Росбанка, сообщила директор его территориального офиса «Ростовский» Юлия Черных.

Согласно списку отделений Сбербанка, где доступна услуга передачи биометрических данных, в Ростовской области таких офисов у банка 82. При этом в списке отделений на территории региона — более 400 адресов. Отвечать на вопросы о развитии биометрии в финансовом секторе в Сбербанке отказались. Собеседник Ъ в банке на условиях анонимности сообщил, что комментировать эту тему его сотрудникам запрещено. Банки со своей стороны ищут способы стимулировать клиентов к сдаче биометрических данных. В конце ноября "Известия" сообщили о планах нескольких российских банков ввести льготные ставки по кредитам для клиентов, которые передадут свою биометрию в ЕБС. В их числе - «Открытие», «АК Барс», «Хоум Кредит», Промсвязьбанк и «Абсолют Банк».

Сдерживать подключение российских банков к Единой биометрической системе может необходимость нести сопутствующие расходы, считает Илья Жарский. По его данным, подключение банка обходится ему в 3 млн рублей, дополнительные затраты на каждое отделение составляют 130 тыс. рублей, еще 1 млн рублей стоят аттестация и настройка оборудования. Кроме того, ежегодно каждый банк, подключенный к ЕБС, выплачивает «Ростелекому» абонентскую плату 800 тыс. рублей; для небольших региональных банков это существенные затраты.

Кроме того, говорит господин Жарский, эти расходы могут себя и не окупить. Более того, у небольших банков есть повод для беспокойства, так как лидеры рынка имеют значительно больше возможностей для информирования клиентов о предложениях. «Мобильность, которую клиенты получат благодаря ЕБС, только усилит значимость рекламы и маркетинга в качестве средства борьбы за них между банками,— считает Илья Жарский.— Для понимания: в прошлом году все российские банки потратили на продвижение 52 млрд рублей, при этом 90% этих расходов пришлись на топ-30 крупнейших банков, а рекламные бюджеты почти 170 кредитных организаций и вовсе составили менее 1 млн рублей».

Клиентам мало услуг

Клиенты банков тоже пока не оценили биометрию. По данным ЦБ, в настоящее время в ЕБС хранится всего 30 тыс. цифровых биометрических слепков, в то время как услуги банков, по данным аналитического центра «Национальное агентство финансовой информации», используют 88% совершеннолетних жителей России, то есть около 90 млн человек.

Банк России ожидал активного роста интереса к биометрии со второго квартала нынешнего года, после отладки процедуры сбора биометрических данных. Этот вопрос решен: как говорит Сергей Мордасов, сейчас процесс формирования цифрового слепка лица и голоса клиента занимает 5–7 минут. Однако представители банков придерживаются более консервативной точки зрения относительно того, когда биометрия в России наберет обороты, особенно в регионах.

«Массовая сдача биометрических данных начнется в 2020 году, когда банки и государство станут предлагать большее количество услуг с использованием биометрических данных,— полагает Евгений Алехин.— Мы видим рост продаж наших продуктов и услуг через дистанционные каналы: 90% кредитных заявок поступает онлайн, 66% всех платежей населения проводятся в дистанционных каналах. И с каждым годом эта динамика будет увеличиваться. Биометрия позволит банку снизить издержки на содержание офисов и персонала, а для населения сделает финансовые услуги доступнее, устранив привязку к физическому офису банка и режиму его работы».

Юлия Черных сообщила, что до конца года Росбанк планирует внедрение розничных продуктов с идентификацией через ЕБС. На первом этапе банк намерен запустить дистанционную выдачу кредитов наличными новым клиентам.

«Столичная практика показывает, что в первое время число клиентов, желающих записать свои биометрические профайлы, не превышает пару десятков человек в месяц,— цитирует пресс-служба банка „Открытие“ управляющего филиалом „Южный“ Игоря Нестерова.— В скором времени банк начнет разработку линейки специальных финансовых услуг и продуктов, изначально ориентированных на предоставление в удаленном режиме тем, чьи профили находятся в единой биометрической системе».

Александр Солонин отмечает, что только после массового появления таких сервисов можно будет судить о том, пользуется ли биометрия доверием клиентов.

Наталья Леонтьева добавляет, что развитие ЕБС предполагает возможность ее использования для операций и на других рынках, помимо банковского. «В число пользователей системы также могут войти страховые компании,— объясняет госпожа Леонтьева.— Кроме того, с помощью ЕБС в дальнейшем можно будет пользоваться госуслугами, образовательными и коммерческими сервисами, которые могут работать удаленно».

Лицам ищут назначение

Согласно прогнозу компании Acuity Market Intelligence, к 2022 году в мире будет использоваться 5,5 млрд устройств, работающих с биометрией. Очевидно, что сектор ждет технологическое развитие. Сейчас, по словам Сергея Мордасова, «Ростелеком» работает над расширением использования идентификации по рисунку вен вместо отпечатка пальца — этот метод отличается более высокой точностью. В целом, говорит господин Мордасов, вероятность ошибки при авторизации в Единой биометрической системе (ЕБС) не превышает 1 случая на 10 млн операций.

ЦБ ищет способы расширить функционал ЕБС как в рамках финансового сектора, так и за его пределами. В конце сентября “Ъ” сообщил со ссылкой на источники на банковском рынке и в «Ростелекоме» о том, что оператор планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) функцию оплаты с биометрической идентификацией клиента. Предполагается, что этот инструмент станет альтернативой оплаты через СБП с помощью сканирования QR-кодов на платежных документах.

Помимо банковских услуг данные ЕБС предполагается применять на рынке связи, в частности в сегменте электронных SIM-карт (eSIM). В сентябре Минкомсвязи России сообщило, что разрешило Tele2 провести в Москве эксперимент с выдачей eSIM. Последняя представляет собой электронный чип, который вставляется в смартфон и на который можно записать информацию для регистрации в сети мобильного оператора. Благодаря этому у абонента появляется возможность избежать физической замены SIM-карты при смене оператора: достаточно будет отсканировать QR-код. В перспективе использование биометрии позволит заменить QR-код идентификацией по данным пользователя, хранящимся в ЕБС. В пресс-службе Tele2 поясняют, что eSIM не сломается и не потеряется, как это может произойти с физической SIM-картой.

Пока Tele2 планирует продавать eSIM только в своих салонах связи, поскольку ФЗ «О связи» запрещает продажу SIM-карт без предоставления абонентом оператору паспортных данных. Тем не менее, «Ростелеком», основной владелец Tele2, уже начал работу над системой удаленной биометрической идентификации пользователей мобильной связи. Параллельно ведется дискуссия о возможностях корректировки законодательства, регулирующего рынок связи, с целью сделать возможным использование биометрии для дистанционной покупки eSIM. Мобильные операторы в этом заинтересованы, считает генеральный директор агентства Telecom Daily Денис Кусков, поскольку это позволит им ускорить оптимизацию убыточных розничных сетей.