В Татарстане зарегистрировались 53 тысячи самозанятых

С января 2019 года число зарегистрированных самозанятых в Татарстане составило около 53 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минэкономики республики. 48,1 тыс. из них – жители региона, остальные 5 тыс. проживают в соседних субъектах РФ.

Напомним, что новый налоговый режим начал работать с 1 января этого года в четырех регионах России. Помимо Татарстана он коснулся Москвы, Подмосковья и Калужской области. Самозанятым доступны низкие налоговые ставки. Для этого достаточно лишь зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог».

Всего в России зарегистрировались свыше 290 тыс. самозанятых. На территории Татарстана помимо местных жителей новый налоговый режим используют жители Ульяновска, Уфы, Ижевска, Йошкар-Олы.

С января 2020 года к пилотному проекту присоединятся еще 19 регионов России. А со второй половины следующего года его планируют распространить на всю страну.

"Ъ-Казань"