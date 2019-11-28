Назначен новый руководитель департамента инвестиций Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил Виталия Воронова руководителем департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона, сообщает пресс-служба администрации края.

Виталий Воронов с 2007 по 2010 годы работал заместителем председателя профсоюзной организации студентов Самарского государственного аэрокосмического университета. Затем был руководителем отдела продаж ООО «Центр энергетической модернизации», заместителем директора Центра энергосбережения и новых технологий. В краевую администрацию господин Воронов пришел в 2017 году, работал начальником отдела реализации инновационной политики, начальником управления развития малого и среднего предпринимательства, затем – заместителем руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства.

Анна Перова, Краснодар