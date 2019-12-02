К пику возможностей

3 декабря мир отмечает Международный день инвалидов. В этом году россияне с синдромом Дауна и другими ментальными отклонениями впервые совершили восхождение на Килиманджаро. Но главной их целью было даже не покорение самой высокой вершины в Африке, а преодоление стереотипов в отношении людей с ограниченными возможностями.

Фото и текст: Сафрон Голиков

«Я подумала, что если Стас не боится, то почему я должна бояться? — так еще в Москве рассуждала мама Станислава Богданова, одного из участников.— Я тоже в него верю и знаю, что у него все получится. Ребята хотят доказать, что они тоже могут. И они ничем не отличаются от всех нас». Стас — первый в России бегун-любитель с синдромом Дауна, он регулярно тренируется, а к Килиманджаро и готовился с особой тщательностью. Степан Безруков не первый год занимается плаванием, но тоже готовился по специальной программе: под руководством тренера занимался в бассейне пять дней в неделю, делал упражнения на пресс и спину, часами поднимался по ступенькам. И все равно парням пришлось нелегко на сложных тропах — как и волонтерам, и сотрудникам благотворительного фонда «Синдром любви», и даже опытному инструктору-альпинисту, которые поднимались в одной команде с ними.

Поначалу все казалось почти прогулкой. «Мы сегодня прошли пять километров, мне лично этот путь показался совсем не сложным,— радовался в первый день еще один участник, Павел Крысанов, известный марафонец с ДЦП.— Мы шли по тропическому лесу, где такая необычная растительность!» Россиян все восхищало: горы, водопады, заросли огромного папоротника, белощекие вороны, обезьянки. Почти все вещи особенных участников были на плечах у потреров — услуги этих носильщиков уже включены в стоимость тура и отказаться от них нельзя, таковы законы Танзании. Носильщики, гиды, помощники гидов, даже повара — они сопровождают всех туристов, совершающих подъем на высочайший стратовулкан Африки. И поначалу даже не понятно — к чему такая группа поддержки. Все же легко! В первый вечер в специально оборудованном лагере, после вкусного ужина, у россиян даже были силы потанцевать со своими танзанийскими сопровождающими под песню «Hakuna Matata». Эта фраза, которая на языке суахили значит «нет проблем», казалось, станет девизом всего путешествия. Но без проблем не обошлось.

Это серьезный поход, и его не зря растягивают почти на неделю — начинающие альпинисты должны акклиматизироваться, привыкнуть к нагрузкам и понижающемуся уровню кислорода. И все равно до вершины по этому маршруту доходят лишь 60 процентов всех, кто пытается. Горная болезнь, неимоверная усталость, головокружение, нехватка кислорода — все это накатывает постепенно. «Я думал, что умру там» — вот обычный комментарий покорителя Килиманджаро, который продержался чуть дольше одного дня. А людям с синдромом Дауна там приходится особенно тяжело из-за строения носоглотки, гипермобильности суставов и сложностей с сердечно-сосудистой системой. Но Степан все-таки взошел на 4700 метров, а Стас одолел 5300 — впервые в мире люди с синдромом Дауна поднялись на такую официально зарегистрированную высоту. Павел Крысанов и воспитанник детского дома Александр Лебедев достигли «серебряной» вершины вулкана Килиманджаро на высоте 5685 метров.

Только трое участников экспедиции дошли до самой высокой точки, пика Ухуру, где и развернули флаг проекта «Килиманджаро. Я могу!». В конце концов, как говорят сами организаторы проекта: «Это восхождение — история про то, что каждый человек может многое. А тот, кто не может, тому должны помочь обязательно».